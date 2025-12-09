Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte, aseguró que se está dando un uso político en el arresto del ex gobernador de Chihuahua del pasado 8 de diciembre.

En entrevista para Azucena Uresti, aseguró que se trata de un plan de venganza del senador Javier Corral, también ex gobernador de dicho estado.

“La necesidad de cautela va con otras motivaciones…¿Por qué lo llevan al Altiplano, cuál es el mensaje, por qué al lugar de máxima seguridad?...Si no hay ningún fundamento político y hay una serie de triangulaciones, de lazos políticos en el país” Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte

Asimismo, compartió que su audiencia será hoy 9 de diciembre a las 9:00 horas.

Javier Corral busca venganzas, asegura abogado de César Duarte

De acuerdo con el abogado de César Duarte, la detención del ex gobernador es de uso político y señala que la fiscal, Ernestina Godoy, podría estar mal informada del caso.

Asimismo, reiteró que todo se trata de una venganza que busca Javier Corral, a quien calificó como un “pobre señor con falta de intelecto”.

“Javier Corral es un pobre señor desalmado que no tiene mucho en su intelecto y que desafortunadamente lo que hace es buscar venganzas y activar odios” Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte

El abogado Juan Carlos Mendoza señaló que confía en el profesionalismo de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, quien estaría siendo mal informada en beneficio de Javier Corral.

Además, señaló que “no hay por qué” ni necesidad jurídica de perseguir a César Duarte, toda vez que el tratado de extradición con Estados Unidos no permite esta figura por un delito por el que ya haya sido extraditada una persona.

Detención de César Duarte tiene “otras motivaciones”, asegura abogado

El abogado de César Duarte señaló que la detención del ex gobernador tiene “otras motivaciones”, pues hasta el momento ha cumplido “perfectamente” con su medida cautelar mientras lleva su juicio en libertad.

Por otra parte, resaltó que no había nada que sugiriera la necesidad de una medida cautelar como su aprehensión en el penal del Altiplano, por lo que él y el equipo legal se vieron sorprendidos.

Sin embargo, reiteró que César Duarte exigirá su derecho a una defensa técnica adecuada, toda vez que fueron informados de la audiencia con premura y su equipo legal se está trasladando hacia el juzgado.