Héctor Villasana, abogado del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jázquez, negó que su cliente haya sobornado a la goebrnadora Maru Campos como acusó la Fiscalía General de la República (FGR) en su audiencia.

“Era derivado de una red de complicidad que dijo el Ministerio Público había creado el licenciado Duarte a través del pago de sobornos a la gobernadora, al fiscal general e incluso a la juez que en su momento cambió la medida cautelar… evidentemente no hay nada de cierto en ello. Sin embargo, pues esas fueron las alegaciones que se practicaron en audiencia” Héctor Villasana. Abogado de César Duarte Jáquez

El periódico Reforma publicó parte de la audiencia de César Duarte Jáquez realizada en el penal del Altiplano y en el que fue vinculado a proceso el exgobernador el 14 de diciembre por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acusaciones “sorpresivas e irresponsables” sobre sobornos se dieron por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el abogado Héctor Villasana a Michelle Rivera, en Grupo Fórmula.

Abogado de Duarte Jáquez: no hubo sobornos y caso está cerrado

El abogado señaló que no hay pruebas de sobornos y que incluso hizo una reprimenda y se señaló que no se exhibieron pruebas de esa situación

También relató que la hoy gobernadora de Chihuahua no ha sido llamada a declarar en el caso porque es un asunto cerrado desde antes que Maru Campos fuera gobernadora.

“No, de ninguna manera. Primero, porque es falso. La gobernadora en su momento enfrentó un proceso eh penal aquí en Chihuahua, del cual se le dictó un auto de no vinculación al proceso. Ese asunto quedó atrás hace mucho tiempo, desde antes de que ella fuera gobernadora. Eso es completamente falso y quedó resuelto por las vías jurídicas” Héctor Villasana. Abogado de César Duarte Jáquez

César Cuarte Jáquez fue vinculado a proceso pero abogado considera excesivo que esté en el Altiplano

César Duarte Jáquez tuvo su comparecencia de vinculación a proceso que inició el sábado 13 de diciembre y culminó el domingo 14 de diciembre.

La vinculación a proceso estuvo a cargo de la jueza federal Jazmín Ambriz López por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por alrededor de 73 millones de pesos.

Héctor Villasana dijo que ex excesivo que se mantenga en el penal del Altiplano ya que dijo le están imputando dos delitos diferentes sobre un mismo hecho, situación que dijo no puede ser posible.

Y es que explicó que “aquí en Chihuahua está acusado de un desvío de recursos de 96 millones de pesos, el cual estamos enfrentando. Eh, ahora la Fiscalía General de la República dice que de que esos 96 millones de pesos que dice fueron desviados, también fueron utilizados como de manera ilícita y que eso constituye el delito de lavado de dinero. Sin embargo, un solo hecho, una sola conducta, pues no puede tener dos calificaciones jurídicas distintas”.