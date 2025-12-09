César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, tenía en su posesión el sillón que utilizó el papa Francisco en su visita a México.

La silla fue encontrada en 2017 en la capilla privada que construyó dentro de su rancho, El Saucito, que fue localizada en medio del recinto religioso, y que presuntamente usaba personalmente.

César Duarte se apropió del sillón del papa Francisco para su capilla privada

El sillón del papa Francisco, de tapiz blanco con el logo del Vaticano que fue utilizado por el pontífice en su visita a México en 2016, fue encontrada en una capilla privada edificada dentro de una cueva en el Rancho El Saucito, propiedad de César Duarte.

De acuerdo con César Peniche, entonces fiscal general del estado, el mobiliario fue encontrado en el centro del recinto y, según testigos, era utilizada por el exgobernador.

“Estaba al centro de la pequeña capilla, el lugar que usaba, nos dicen los testigos”. César Peniche

César Duarte se quedó el sillón que era para el museo del papa Francisco

El sillón del papa Francisco se quedó en Chihuahua, luego de la visita del pontífice en Ciudad Juárez que realizó en 2016.

El papa Francisco realizó una única visita a México en dicho año, donde visitó, en compañía del entonces presidente Enrique Peña Nieto:

CDMX

Ecatepec

San Cristóbal de las Casas

Tuxtla Gutiérrez

Morelia

Ciudad Juárez

Luego de dicha visita, José Guadalupe Torres Campos, obispo de la Diósesis de Ciudad Juárez anunció que se abriría el Museo del Papa Francisco, donde debería estar el sillón, así como otro mobiliario que utilizó como:

cama

comedor

reclinatorio

Sin embargo, dicho museo nunca abrió las puertas; los muebles se dieron por perdidos hasta que, en 2019, fueron encontrados el sillón y el reclinatorio dentro de la capilla privada en El Saucito, propiedad de César Duarte.