El regreso de Sergio Mayer a la Cámara de Diputados no gustó a sus compañeros de Morena, quienes en el recinto legislativo de San Lázaro, expresaron su rechazo.
Al verlo impoluto y con actitud desafiante, diputados de Morena, una vez, señalaron a Sergio Mayer por anteponer intereses personales sobre los intereses del pueblo al participar en La Casa de los Famosos Telemundo.
“Que quede claro, nuestro movimiento sirve a la patria, a la nación, sirve a las y los mexicanos y a cualquier hermano de este mundo que llegue a residir aquí, y hay lago importante, nosotros somos lo representantes populares, representamos nuestros anhelos, no a la farándula, no intereses económicos”Diputados de Morena
Visiblemente molestos, le hicieron saber al diputado y actor, de 59 años de edad, que su presencia en el reality show dañó la imagen del partido y atento contra sus principios.
“Tenemos que estar aquí para representar con dignidad, con honestidad, con inteligencia y con toda la vocación de transformar la vida pública”, agregaron.Diputados de Morena
Y aunque aún no se define si el actor quedará fuera de la bancada de Morena, sus compañeros le dejaron claro que su suplente Luis Morales será bienvenido dado que su desempeño fue satisfactorio.
“Luis, compañero, es usted muestra de lo que significa tener vocación de servir cuatro iniciativas. A usted lo vi a la altura, te vamos a recordar, te vamos a tener presente y ojalá pronto te tengamos de regreso”Diputados de Morena
El momento fue compartido por la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula:
Sergio Mayer no descarta solicitar otra licencia
Consciente de las críticas por su participación en La Casa de los Famosos Telemundo, Sergio Mayer se disculpó con sus compañeros del movimiento.
Sin embargo, Sergio Mayer reiteró haber solicitado licencia a la Cámara Baja para ausentarse algunos días.
Por lo que, dijo, su regreso a la Cámara de Diputados es un derecho y no una concesión.
A su salida ya lo esperaba un grupo de periodistas de distintos medios como Grupo Fórmula, a quienes le dijo que no descarta solicitar una licencia para participar en un proyecto similar al reality show de Telemundo.
El Diputado Federal indicó que tanto diputadas como diputados tienen intereses personales que habría que revisar, por lo que sería hipócrita decir que no solicitará una nueva licencia en el futuro.
“Soy consciente de las decisiones que tomo y también soy responsable de ellas y sería hipórita decir que no, no lo sé. Todos y cada uno de los diputados y senadores tenemos intereses personales que habría que analizar”Sergio Mayer