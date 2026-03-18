El regreso de Sergio Mayer a la Cámara de Diputados no gustó a sus compañeros de Morena, quienes en el recinto legislativo de San Lázaro, expresaron su rechazo.

Al verlo impoluto y con actitud desafiante, diputados de Morena, una vez, señalaron a Sergio Mayer por anteponer intereses personales sobre los intereses del pueblo al participar en La Casa de los Famosos Telemundo.

“Que quede claro, nuestro movimiento sirve a la patria, a la nación, sirve a las y los mexicanos y a cualquier hermano de este mundo que llegue a residir aquí, y hay lago importante, nosotros somos lo representantes populares, representamos nuestros anhelos, no a la farándula, no intereses económicos” Diputados de Morena

Visiblemente molestos, le hicieron saber al diputado y actor, de 59 años de edad, que su presencia en el reality show dañó la imagen del partido y atento contra sus principios.

“Tenemos que estar aquí para representar con dignidad, con honestidad, con inteligencia y con toda la vocación de transformar la vida pública”, agregaron. Diputados de Morena

Y aunque aún no se define si el actor quedará fuera de la bancada de Morena, sus compañeros le dejaron claro que su suplente Luis Morales será bienvenido dado que su desempeño fue satisfactorio.

“Luis, compañero, es usted muestra de lo que significa tener vocación de servir cuatro iniciativas. A usted lo vi a la altura, te vamos a recordar, te vamos a tener presente y ojalá pronto te tengamos de regreso” Diputados de Morena

El momento fue compartido por la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula:

🔴Diputados de Morena rechazan el regreso de Sergio Mayer al Congreso tras su salida de La Casa de los Famosos.



La diputada Andrea Navarro declara que representan al pueblo, no a la farándula.



📹@LauraBruges

pic.twitter.com/YUD2xtw99H — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

Sergio Mayer no descarta solicitar otra licencia

Consciente de las críticas por su participación en La Casa de los Famosos Telemundo, Sergio Mayer se disculpó con sus compañeros del movimiento.

Sin embargo, Sergio Mayer reiteró haber solicitado licencia a la Cámara Baja para ausentarse algunos días.

Por lo que, dijo, su regreso a la Cámara de Diputados es un derecho y no una concesión.

Sergio Mayer regresa a la Cámara de Diputados (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

A su salida ya lo esperaba un grupo de periodistas de distintos medios como Grupo Fórmula, a quienes le dijo que no descarta solicitar una licencia para participar en un proyecto similar al reality show de Telemundo.

El Diputado Federal indicó que tanto diputadas como diputados tienen intereses personales que habría que revisar, por lo que sería hipócrita decir que no solicitará una nueva licencia en el futuro.