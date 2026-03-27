Sergio Mayer, diputado de Morena, fue blanco de burlas por no poder recordar sus estudios durante una entrevista reciente con el periodista Carlos Alberto.

“La maestría ¿dónde fue la maestría? Es en una universidad, ay, ¿cuál? porque había salido... creo que que había sido una universidad creo que en Querétaro, o en otra parte.” Entrevista a Sergio Mayer

Las burlas se desataron luego de que Sergio Mayer no pudo precisar el nombre ni la ubicación de la institución donde cursó su maestría.

El hecho llamó la atención porque el diputado presume de una amplia preparación académica que incluye licenciatura, maestría y un doctorado casi concluido.

Sergio Mayer confundió los nombres de las carreras que cursó y los estados donde obtuvo sus títulos

Durante su entrevista con Carlos Alberto, el diputado Sergio Mayer afirmó tener una maestría en Innovación en administración, aunque su cédula profesional indica que el título es en Innovación para el Desarrollo Empresarial.

Otro hecho que llamó la atención fue que Sergio Mayer se mostró dudoso al ser cuestionado sobre dónde estudió la maestría, pues mencionó que sus estudios los cursó en Celaya, Guanajuato.

Sin embargo, los registros de la SEP muestran que su título fue expedido por el Instituto Universitario UCAP del Bajío, el cual tiene su sede en San Juan del Río, Querétaro.

Por lo anterior, los conductores de En Shock consideraron que es extraño que alguien no recuerde el nombre exacto de sus estudios ni las universidades o los estados en los que obtuvo sus títulos.