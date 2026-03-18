Este miércoles, Sergio Mayer regresó a la Cámara de Diputados para retomar sus funciones tras haber solicitado una licencia para participar en La Casa de los Famosos Telemundo.

Consciente de las críticas que generó su participación en el reality show, Sergio Mayer agradeció el interés de sus compañeros diputados, a quienes les pidió una disculpa.

El también actor, de 59 años de edad, reconoció que su participación de casi un mes en un programa 24/7 fue “políticamente incorrecta”.

Sin embargo, defendió sus intereses personales, reiterando que solicitó licencia a la Cámara Baja, por lo que regresar al grupo parlamentario es su derecho y no una concesión.

“Puedo decir que quizá políticamente fue incorrecto y, reconozco, por lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida por la ausencia. Estoy convencido que el ingreso que tuve en esta situación fue moralmente y legalmente obtenido, por eso solicité la licencia. Quiero aclarar que el hecho de mi regreso no es una concesión que me están dando, de ninguna manera, sino un derecho y tengo el derecho de solicitar licencia y también tengo el derecho de regresar con mi grupo parlamentario” Sergio Mayer

El video del momento fue compartido por la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula:

🔴 Vuelve Sergio Mayer a San Lázaro tras su paso por La Casa de los Famosos.



El diputado reconoció que su decisión pudo ser “políticamente incorrecta” y ofreció disculpas a quien se haya sentido ofendido, aunque defendió que los ingresos que obtuvo fueron “legales y moralmente… pic.twitter.com/0rgwGMr2rW — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

Sergio Mayer no descarta solicitar una nueva licencia

Pese a que diputados y civiles piden que Sergio Mayer sea destituido de su cargo como diputado federal, el político no descarta solicitar una nueva licencia para participar en otro proyecto televisivo.

A la salida de San Lazaro, Sergio Mayer aseguró sus decisiones obedecen a intereses personales, los cuales a veces son prioridad ante intereses del pueblo.

Por lo que decir que no volverá a solicitar licencia para obtener ingresos y foco en otro lugar, sería hipócrita.

“Soy consciente de las decisiones que tomo y también soy responsable de ellas y sería hipórita decir que no, no lo sé. Todos y cada uno de los diputados y senadores tenemos intereses personales que habría que analizar” Sergio Mayer

🔴 Sergio Mayer no descarta pedir otra licencia.



De regreso en San Lázaro, el legislador admitió que sus decisiones también responden a intereses personales: “no lo sé, sería hipócrita decir que no”.



📹 @El_Universal_Mx pic.twitter.com/NXOf4dD7QN — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

Actualmente, Sergio Mayer enfrenta una suspensión provisional de sus derechos partidistas en Morena, así como corre el riesgo de una sanción definitiva.

De proceder la sanción, quedaría fuera de la bancada de Morena y actuaría como diputado independiente.

Esto porque el partido político considera que la participación del actor en La Casa de los Famosos Telemundo, afectó la imagen y atentó con los principios del movimiento.