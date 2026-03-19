Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer en la Cámara de Diputados, cuestionó la integridad del legislador federal al señalar que el diputado Mayer “nunca representó al pueblo”.

“Él (Mayer) nunca representó al pueblo. Siempre estaba en contra de López Obrador” Luis Morales Flores, diputado de Morena

En entrevista con El Universal, Luis Morales Flores aseguró que Sergio Mayer fue un opositor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no entiende el porqué de su cargo como diputado en Morena.

Luis Morales Flores rinde protesta como diputado federal (Michelle Rojas)

Luis Morales denuncia irregularidades en selección de Sergio Mayer como diputado

Durante la misma entrevista, Luis Morales Flores denunció que la titularidad de esa diputación le pertenecía a él legítimamente por tómbola y no al actor Sergio Mayer.

“Yo fui uno de los afortunados en salir primero en la tómbola, pero me pusieron detrás de Sergio Mayer” Luis Morales Flores, diputado de Morena

Luis Morales Flores dijo desconocer los motivos del porqué se le dio preferencia a Sergio Mayer, aunque no descartó que sus orígenes humildes e indígenas hubieran influido en el proceso.

“Me dijeron ‘no se te discriminó, es simplemente que esos espacios estaban apartados’. No sé, solamente ellos lo saben”, declaró.

Pese a que Sergio Mayer regresará a su curul y él quedará fuera, el diputado suplente refrendó su apoyo incondicional tanto a Morena como a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sergio Mayer regresa a la Cámara de Diputados (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sergio Mayer niega haberle quitado el puesto a Luis Morales

En respuesta a las críticas en su contra tras haber dejado su puesto en el Congreso para unirse a La Casa de los Famosos, el diputado Sergio Mayer se defendió y dijo que no fue su decisión que Luis Morales fuera su suplente .

“Dijeron que yo le quité el espacio a alguien de la comunidad indígena, lo cual no tiene nada que ver. Yo no decidí qué lugar ocupar ni que él (Luis Morales) fuera mi suplente. Esas son cosas del partido y me las achacaron a mi”, aseguró.