Durante la jornada legislativa de este lunes 23 de marzo, el diputado Sergio Mayer bromeó sobre legislar desde su celular al señalar una presunta inasistencia de diputados.

Esto luego de que en declaraciones a la prensa, Sergio Mayer se lanzara contra el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, acusando que este no se encontraba en su curul al inicio de la sesión en punto de las 12:00 horas.

Sergio Mayer ironiza con su tiempo en la Casa de los Famosos; asegura pudo haber legislado desde su celular

Sergio Mayer aprovechó su regreso a la Cámara Baja y acusó al diputado Juan Zavala de haber faltado a sus obligaciones legislativas, así como a varios diputados de otras bancadas.

El morenista aprovechó la oportunidad e ironizó con las críticas en su contra por la licencia que solicitó, con el objetivo de separarse de su cargo para ingresar al reality show La Casa de los Famosos.

Sin embargo, ante la ausencia de legisladores, Mayer aseguró que “le hubieran avisado” que se podían ausentar de su curul.

Según indicó el diputado de Morena, esto con la finalidad de “haber legislado desde su celular” y evitar señalamientos.

Con ello, dejó entrever que no hubiera solicitado licencia y cumpliría sus obligaciones estando en otro lugar pero a través de su celular.

Sergio Mayer, diputado de Morena, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Juan Zavala se defiende de Sergio Mayer; acusa de inmoral irse a un reality show

No obstante, el diputado Juan Zavala se defendió de los señalamientos de Sergio Mayer, manifestando que, al inicio de la sesión, aún se encontraba en reunión de la Junta de Coordinación Política.

Con ello, manifestó que, a diferencia de Sergio Mayer, se encontraba cumpliendo con sus obligaciones en la Cámara de Diputados y no se ausentó como lo dijo el morenista.

Posteriormente, Zavala acusó de inmoral irse a un reality show por popularidad antes que cumplir con la obligaciones que le fueron encomendadas por quienes lo eligieron.

Así, el diputado dejó de lado los señalamientos de faltas y aseguró que Movimiento Ciudadano es la bancada más puntual de todo el recinto legislativo.