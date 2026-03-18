Tras su salida de La Casa de los Famosos, Sergio Mayer habría solicitado reincorporarse a sus funciones en la Cámara de Diputados, aunque lo haría sin derechos partidistas.

Ricardo Monreal confirmó que Sergio Mayer envió su solicitud para reincorporarse al Congreso; sin embargo, detalló que su regreso es un asunto que solo a él le compete.

Confirman solicitud de Sergio Mayer para reincorporarse a la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal confirmó que Sergio Mayer solicitó reincorporarse a la Cámara de Diputados luego de que fue eliminado de La Casa de los Famosos.

De acuerdo con la información, Sergio Mayer presentó su solicitud desde el pasado viernes 13 de marzo, aunque su regreso lo haría sin derechos partidistas, pues está suspendido en Morena.

Sergio Mayer pidió licencia indefinida en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos (Michelle Rojas )

Miembros de Morena solicitaron la investigación de Sergio Mayer por la presunta violación a los estatutos y lineamientos éticos del partido debido a que dejó sus funciones para participar en un reality show.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició un proceso en contra de Sergio Mayer y este martes 17 de marzo fue citado a una audiencia, pero el diputado no se presentó.

Ricardo Monreal confirmó el regreso de Sergio Mayer y detalló que su suplente, Luis Morales Flores, hizo un buen trabajo, participando en todas las sesiones de la Cámara de Diputados.