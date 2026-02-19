Angélica Noemí Juárez Pérez es una destacada profesora normalista e historiadora que, desde el 1 de octubre de 2024, se desempeña como Subsecretaria de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Noemí Juárez participa en la “Mañanera del Pueblo” con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Cada jueves, conduce la sección “Mujeres en la Historia”, un espacio dedicado a la memoria histórica con perspectiva de género que busca transformar la narrativa educativa desde la raíz.

¿Quién es Noemí Juárez?

Noemí Juárez es egresada de la Escuela Normal Superior de México y posee una formación académica que combina la docencia en secundarias con la investigación especializada.

Antes de su llegada a la Subsecretaría, fue Directora de Enseñanza y Promoción de la Historia en el INEHRM, donde fue una de las mentes técnicas detrás de la estrategia “Aprende en Casa” y del campo formativo de la Nueva Escuela Mexicana.

Ha publicado obras como “Inventoras de la Matria” y ha colaborado en el libro “Historia del Pueblo Mexicano”. Su trabajo se centra en demostrar que las mujeres no solo acompañaron los procesos históricos, sino que fueron protagonistas activas en las revoluciones y luchas por derechos en México.

¿Qué edad tiene Noemí Juárez?

Angélica Noemí Juárez Pérez tiene 36 años, nació el 15 de diciembre de 1989 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

¿Noemí Juárez tiene pareja?

Noemí Juárez ha mantenido su vida personal bajo una reserva absoluta. No existe información pública sobre su estado civil o pareja, centrando toda su comunicación en su agenda educativa e histórica.

¿Qué signo zodiacal es Noemí Juárez?

Al haber nacido el 15 de diciembre, el signo zodiacal de Noemí Juárez es Sagitario. Como signo de fuego, se asocia con personas apasionadas por la transmisión del conocimiento, con una energía intelectual vibrante y un fuerte sentido de idealismo social.

¿Noemí Juárez tiene hijos?

Hasta la fecha, no se cuenta con registros públicos o menciones en su trayectoria académica y profesional que indiquen que Noemí Juárez tenga hijos.

¿Qué estudió Noemí Juárez?

La formación de Noemí Juárez es un ejemplo de especialización académica y compromiso con la educación pública:

Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia (Escuela Normal Superior de México).

Maestra en Desarrollo Educativo (UPN Ajusco), con estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doctora en Educación y Diversidad (UPN Ajusco), con una investigación sobre mujeres maestras y guerrilleras en los años setenta.

¿En qué ha trabajado Noemí Juárez?

La trayectoria de Noemí Juárez recorre desde las aulas de Iztapalapa hasta los puestos de toma de decisiones en el gobierno federal: