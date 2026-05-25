Antonio Vega, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, confirmó una mega marcha el lunes 25 de mayo contra la eliminación de pensiones doradas debido a que señala también está afectando a trabajadores que sí cotizaron por décadas.

“Esa narrativa se desmintió rápidamente… en cambio sí pasó a afectar a los que nos jubilamos previo… nosotros estamos solicitando mesas de dialogo… la presidenta no tiene la información completa…” Antonio Vega. Vocero de la Alianza Nacional de Jubilados

La mega marcha de la Alianza Nacional de Jubilados es para solicitar abrir mesas de diálogo y enterar a la presidenta Claudia Sheinbaum ya que señalan no tiene la información correcta, dijo Antonio Vega a Juan Pablo Pérez Díaz en Grupo Fórmula.

De acuerdo con sus declaraciones la reforma al artículo 127 que publicada el en abril de 2026 sobre pensiones doradas que las limitan a máximo 70 mil pesos mensuales también afecta a quienes han ahecho aportaciones y trabajado por años.

Reforma contra pensiones doradas es discriminatoria y afecta la certeza jurídica: Alianza Nacional de Jubilados

El integrante de la Alianza Nacional de Jubilados señaló que la reforma de pensiones doradas afecta la certeza jurídica ya que dijo el otorgamiento de pensiones es “cosa juzgada”.

Además, señala que la medida es discriminatoria porque elije a un grupo poblacional sin que se conozca cómo fue seleccionado.

También cuestionó por qué no se aplicó la reforma para limitar pensiones a personal sindicalizado, a la Fuerzas Armadas o a otros grupos.

Siguen marchas de la Alianza Nacional de Jubilados contra reforma a pensiones doradas

La mega marcha de la Alianza Nacional de Jubilados se va a llevar a cabo el lunes 25 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

Bajo la idea de “mi pensión es ganada” invitó a la población en general a apoyar su mega marcha y defender sus derechos adquiridos por décadas de trabajo.

Otra de las consignas es que la reducción de pensiones ya afecta a cientos de miles de familias mexicanas.

En días pasados la Alianza Nacional de Jubilados también protestó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).