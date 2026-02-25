La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) se pronunció en contra de que Marx Arriaga sea designado como titular de una embajada luego de que fue despedido de la SEP.

“La Asociación del Servicio Exterior Mexicano rechaza que autoridades ajenas y no facultadas por la Constitución ofrezcan posiciones en las embajadas, consulados y misiones permanentes de México en el exterior” ASEM

Incluso, el organismo expresó su indignación por los dichos del titular de la SEP, Mario Delgado, en los que dijo que le ofreció al ex funcionario un cargo de embajador en un país latinoamericano.

En el mismo sentido, la ASEM sentenció que las declaraciones de Mario Delgado son poco respetuosas para el país al que se pretenda proponer a Marx Arriaga como embajador de México.

ASEM critica propuesta de Marx Arriaga como embajador de México

Luego del despido de Marx Arriaga como titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Mario Delgado reveló que se propuso representar a México como embajador en un país de América Latina.

A pesar de que Marx Arriaga habría rechazado la proposición, la ASEM se pronunció en contra de que el titular de la SEP haya planteado la posibilidad de designar al ex funcionario para un puesto diplomático.

Lo anterior debido a que acusó que Mario Delgado es una autoridad ajena y no facultado por la constitución para realizar una propuesta de esa naturaleza en materia de embajadas, consulados y misiones permanentes.

“El hecho de que el titular de la Secretaría de Educación Pública haya dado a conocer públicamente que ofreció al funcionario Marx Arriaga el cargo de embajador en un país latinoamericano, ha provocado una comprensible indignación entre los integrantes del Servicio Exterior Mexicano” ASEM

En ese sentido, la ASEM lamentó que un funcionario federal haya ignorado la “institucionalidad del Estado mexicano” y sobre todo, mostrara su desconocimiento sobre la razón de ser del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

En especial cuando resaltó que el SEM es un cuerpo profesional especializado, preparado y capacitado que goza de la confianza de los poderes de la Unión para representar al país en el exterior.

Mario Delgado y Marx Arriaga (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

ASEM lamenta dichos de Mario Delgado sobre embajada para Marx Arriaga

Siguiendo con su pronunciamiento contra la propuesta de dar una embajada a Marx Arriaga, la ASEM calificó como preocupante que al ex funcionario se le ofreciera un cargo diplomático cuando se le despidió por falta de confianza.

En ese sentido, el organismo indicó que actos de ese tipo demeritan al Servicio Exterior Mexicano como órgano del Estado especializado en la representación internacional del país.

Marx Arriaga (Especial)

Incluso, expuso que fue una falta de respeto por parte de Mario Delgado para el país al que pretendió enviar a Marx Arriaga, y debilitó la capacidad de interlocución y representación.

Finalmente, la ASEM destacó que México tiene un cuerpo de diplomáticos de carrera preparado y capaz, por lo que su personal debe cumplir con un cada vez mayor profesionalismo y experiencia.