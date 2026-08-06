En reunión de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con representantes de la educación de las 32 entidades federativas de México, se revirtió la estrategia sobre las escuelas militarizadas.

Tras el feminicidio de Dafne Zapata en la escuela militarizada Doenitz, la SEP había dicho que todas las que entraran en esta categoría serían cerradas. Sin embargo, ahora Delgado dijo que se regularán para que fomenten la paz, seguridad, empatía y respeto.

Escuelas militarizadas serán reguladas conforme al marco legal de México, anuncia SEP

Mario Delgado deshizo los dichos sobre las escuelas militarizadas, para ahora informar que se someterán a un proceso de regulación que eliminará el caracter militar de la formación que imparten.

El feminicidio que Dafne Zapata vivió en la escuela militarizada Doenitz de Tamaulipas, llevó a que estos modelos de educación fueran juzgados tras decirse que no pertenecen a la SEP ni a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Ante ello y tras haber dicho que las escuelas militarizadas debían ser cerradas, Mario Delgado anunció con representantes de la SEP de toda la república mexicana, que estas podrán seguir operando siempre y cuando se alineen al modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Mario Delgado, titular de la SEP, en reunión con representantes de educación de México. (SEP)

Asimismo, señaló que estas también serán regularizadas conforme a un enfoque de paz, seguridad, empatía y respeto, eliminando así el caracter militar.

El cambio en la decisión se debería, según Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, al argumento jurídico, pedagógico y de derechos humanos.

Por ello, Mario Delgado pidió a los representantes de los estados que tengan escuelas militarizadas a revisar sus autorizaciones, así como a verificar que estén realizando la transición a la NEM.

Escuelas militarizadas que sigan operando con violencia recibirán sanciones judiciales

Mario Delgado dijo que las escuelas militarizadas deberán ser reguladas y subrayó que si se detecta que siguen operando bajo este modelo tendrán problemas conforme a la ley.

El titular de la SEP recordó que las escuelas militarizadas no son legales en México, pues no están en el marco jurídico, por lo que externó que quiénes sigan bajo las operaciones con maltrato, abuso, violencia, entre otros, serán sancionadas conforme marque la ley.