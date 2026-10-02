Felipe Calderón reaccionó a la decapitación de la estatua instalada en su honor en Los Pinos y aseguró que el episodio no debe distraer la atención de los problemas que, a su juicio, enfrentan actualmente México y la democracia mexicana.

“La estatua dice muy poco de mi, pero dice muchísimo de quienes son ellos, unos miserables… lo que trataron de hacer con esto es desviar la atención de los grandes problemas nacionales… la dejaron ahí con la esperanza de que yo me involucrara…” Felipe Calderón

Aunque reconoció como positiva la condena expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum contra los actos de violencia, Felipe Calderón consideró que el debate en torno al monumento tiene una relevancia limitada frente a otros asuntos de interés nacional.

Asimismo, Felipe Calderón afirmó que espera que las autoridades esclarezcan los hechos ocurridos en el Complejo Cultural Los Pinos y actúen conforme a la ley.

Felipe Calderón pide no distraerse de los problemas importantes tras decapitación a estatua en Los Pinos

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Felipe Calderón dijo que todo el tema de su estatua, desde el derribo hace un año, tiene que ver con desviar la atención de los temas importantes como el de Amilcar Olán.

Felipe Calderón aseguró que él trabajó a sus máximas capacidades, con consecuencias riesgosas, para hacer un mejor México.

En ese sentido, Felipe Calderón hizo un llamado a no distraerse de los grandes problemas nacionales, ante el “deterioro acelerado de la vida democrática”.

La decapitación por parte de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro contra la estatua de Felipe Calderón fue comparada por él mismo con las guardias bolivarianas, organizadas por simpatizantes del partido en el gobierno en Venezuela, en las que supuestamente de manera espontánea agreden a otros ciudadanos.

“Lo que pasó en Los Pinos es refleja... que no hay un gobierno que garantice la protección de los bienes ni de las personas…” Felipe Calderón

Calderón reconoce reacción de Sheinbaum contra violencia a estatua en Los Pinos

Felipe Calderón reconoció la reacción de Claudia Sheinbaum ante la decapitación de su estatua y dijo que le parece bien que la presidenta se haya pronunciado contra el hecho.

No obstante, recordó que su estatua estuvo tirada en el Centro Cultural Los Pinos desde un año atrás.

“Me parce muy bien, qué bueno que la presidenta esté en contra del hecho… tampoco podemos ignorar que esa estatua estuvo tirada más de un año en la casa del presidente… con Guardia Nacional y Ejército ahí… lo conozco perfectamente… los soldados no actuaron así porque se les dio la gana, ellos reciben instrucciones” Felipe Calderón

Finalmente, Felipe Calderón expresó que espera que haya justicia, no por él, sino por los ciudadanos.