El estado de Aguascalientes dio a conocer que buscará mantener los bachilleratos militarizados pese a la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender definitivamente los planteles a partir del ciclo escolar 2026-2027.

La orden de la SEP tiene lugar tras el feminicidio de Dafne Zapata durante un campamento militarizado, determinando que este esquema de educación no es compatible con la Nueva Escuela Mexicana.

Aguascalientes rechaza suspender bachilleratos militarizados pese a advertencias de la SEP

Pese a que la SEP ordenó a los gobiernos de los 32 estados del país suspender todos los planteles que ofrezcan educación castrense o militar, Aguascalientes se manifestó en contra de esta decisión, sumándose a estados como Baja California y Guanajuato.

Según indicó Antonio Arámbula López, secretario de gobierno estatal, las autoridades educativas locales buscarán junto con la Secretaría de Gobernación la permanencia de todas las instituciones que operan con este modelo.

De acuerdo con la información, se trata de al menos seis bachilleratos que operan bajo un esquema militarizado, los cuales cuentan con la aprobación del estado.

Aguascalientes busca mantener los bachilleratos militarizados pese a la decisión de la SEP (ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO / Isabel Mateos Hinojosa)

La suspensión, señalan, afectaría a más de 3 mil 400 estudiantes que actualmente se encuentran inscritos en dichos planteles de Aguascalientes.

Mario Delgado, titular de la SEP, ha sido enfático al señalar que aquellos centros que no acaten la medida enfrentarán suspensiones inmediatas, así como posibles multas o procesos administrativos que determinen su clausura definitiva.

El gobierno de Aguascalientes sostiene que estos espacios han generado resultados positivos tanto en la formación académica como en el desarrollo cívico de sus alumnos.

Pese a esta postura, la SEP ha reiterado que la medida aplicará para todo el país sin excepción, facilitando que los alumnos de estas instituciones puedan encontrar nuevas escuelas que sí se apeguen a la Nueva Escuela Mexicana.