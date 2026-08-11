La madre de Erick Terán Torbellín, Ericka Lucía Torbellín, denunció que el adolescente de 13 años fue víctima de violencia y hostigamiento en la Academia Ollín Cuauhtémoc.

“No sé qué saña o por qué le pegaron así a mi hijo”. Ericka Lucía Torbellín, madre de joven asesinado

Ericka Lucía Torbellín apuntó a los diversos instructores que pudieron asesinar al menor, ya que otros estudiantes señalan que le habrían cubierto la cara con posible intención de sofoco.

El joven fue asesinado en la escuela militarizada en abril de 2025, por lo que cuestiona el que las instituciones de esta índole hayan continuado operando tras lo ocurrido.

Mamá de Erick Terán acusa que su hijo sufrió violencia en escuela Ollin Cuauhtémoc (Especial)

Madre de Erick Terán Torbellín narra violencia y hostigamiento en la Academia Ollín Cuauhtémoc

En entrevista con Pamela Cerdeira, la madre de Erick Terán Torbellín narró la violencia de la que el adolescente fue víctima en la Academia Ollín Cuauhtémoc y que derivó en su muerte.

Explicó que Erick Terán Torbellín fue amarrado y arrastrado en suelo con piedras; también fue pateado y golpeado en abdomen y cabeza, incluso ya estando desmayado.

Los mismos instructores habrían sacado a Erick Terán Torbellín de la casa de campaña para golpearlo e invitaron a otros a darle “un correctivo” por haberse desmayado.

La madre de Erick Terán Torbellín también sospecha de una violación de índole sexual, ya que la ropa interior del menor tenía pisadas de hombres, sin alguna explicación.

Asimismo, cuenta con testimonios de otros estudiantes de la Academia Ollín Cuauhtémoc, quienes fueron amenazados tras el hostigamiento a Erick Terán Torbellín.

Ericka Torbellín tendría dudas sobre la necropsia realizada por las autoridades, ya que, afirma, integrantes de la Academia Ollín Cuauhtémoc ingresaron a la morgue.

Madre de Erick Terán Torbellín señala a presuntos agresores de la Academia Ollín Cuauhtémoc

Mariana Rentería es una de las señaladas en el asesinato de Erick Terán Torbellín. Acorde con la madre del menor, fue quien lo arrastró entre las piernas.

Sin embargo, no habría sido la única instructora, ya que mencionan a Juan Carlos “N”, detenido en 2025, así como a Angélica “N”, también capturada y señalada por el asesinato.

Asimismo, la madre de Ericka Lucía Torbellín ha señalado a al menos otras nueve personas por el asesinato del adolescente.