La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró durante la mañanera de este viernes, la responsabilidad del expresidente Gustavo Díaz Ordaz durante la matanza del 2 de octubre de 1968.

“Se reconoce que el principal responsable era el que en ese entonces fue el comandante de las fuerzas armadas, el presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz”, reitero Sheinbaum a 58 años de la matanza en Tlatelolco.

Pues recordó Sheinbaum que al inició de su gobierno, hace dos años, se leyó un comunicado, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se señaló a ​​Díaz Ordaz como el responsable de los hechos del 2 de octubre de 1968 en contra de los estudiantes.

“2 de octubre, un episodio de los más doloroso de México”: Claudia Sheinbaum

Tras condenar nuevamente a ​​Díaz Ordaz por los hechos del 2 de octubre de 1968, la presidenta Sheinbaum también lo calificó como “uno de los episodios más dolorosos de la historia de México”.

Pues la “represión a un movimiento estudiantil en la plaza de Tlatelolco” de la CDMX en el 2 de octubre no se olvida, como la consigna que años tras años se sigue pronunciado a 58 años de los acontecimientos.

Asimismo, la mandataria Sheinbaum dio muestra de su “solidaridad siempre a quienes vivieron ese momentos, a sus familiares”, expresó, así como aseguró que “nunca más, nunca más una represión del estado a un movimiento social”.