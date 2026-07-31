Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata —víctima de feminicidio en Tamaulipas— reaccionó a la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar todas las escuelas militarizadas en México.

Aunque reconoció la gravedad del feminicidio de su hija en la Academia Militarizada Doenitz, Alejandra Quintos señaló que el cierre no es la solución y pidió que se regulen estos planteles en lugar de clausurarlos.

Además, advirtió que aún faltan múltiples personas por ser detenidas en relación con el feminicidio de Dafne en Tamaulipas.

Mamá de Dafne Zapata se opone al cierre de escuelas militarizadas que ordenó la SEP

El feminicidio de Dafne Zapata de 13 años de edad, ocurrió en la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas, tras haber vivido diversos actos de violencia.

Ante ello, Mario Delgado, titular de la SEP, ordenó el cierre de las escuelas militarizadas en México. Sin embargo, la mamá de la víctima externó que a su perspectiva esa no es la solución.

En un reportaje hecho para Imagen Televisión, Alejandra Quintos dijo que cerrar las escuelas militarizadas no está bien, y que lo que se debería de hacer es regularlas.

“Ahí hay empleo, hay familias que viven de eso. Jamás diría yo que las cierren, jamás, ¡regúlenlas!”. Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata.

Mamá de Dafne Zapata dice que aún faltan personas por ser detenidas por su feminicidio

La mamá de Dafne Zapata externó que aunque Dana Yanin ya fue detenida y vinculada a proceso, aún faltan más personas por ser detenidas, además de los otros señalados Estrella y Jorge Luis.

Alejandra Quintos apuntó que al ver la carpeta de investigación supo que la Fiscalía de Tamaulipas debe detener a personas que ni con sus dos manos podría contabilizar.