Ericka Torbellín, mamá de Erick Terán Torbellín, reclamó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) prometió el cierre de escuelas militarizadas desde 2025 tras la muerte de su hijo.

“La institución no fue cerrada como tal… se me hace raro que Mario Delgado diga que a partir del caso de Dafne se van a cerrar las instituciones militarizadas como si no tuviera conocimiento previo de lo que había pasado… hace más de un año me prometieron…que estas instituciones se iban a cerrar…” Ericka Torbellín. Mamá de Erick Teherán Torbellín

Erick Terán Torbellín murió el 23 de abril de 2025 al acudir a un campamento de la Academia Militarizada Ollín Cuahtémoc en Morelos.

La mamá del menor fallecido detalló a Grupo Fórmula que se le quitaron los registros de la SEP a la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc y hubo un cierre del INVEA por temas de protección civil, pero no ocurrió de cierre de escuelas militarizadas de manera generalizada.

Mamá de Erick Terán Torbellín busca evitar más muertes en academias militarizadas

Ericka Torbellín dijo que habló con Alejandra Quintos, la mamá de Dafne Zapata Quintos, menor fallecida en una academia militarizada en Tamaulipas, sobre el cierre de ese esquema de escuelas y coincidieron en que se pudo evitar la muerte de su hija.

El objetivo de la lucha de Ericka Torbellín es que se puedan evitar más muertes de estudiantes en ese tipo de academias. También dijo que espera que se acaben todo tipo de abusos.

Madre de Erick Terán Torbellín denuncia intento de carpetazo

Erika Torbellín, mamá de Erick Terán Torbellín, denunció que a su caso le han querido dar “carpetazo” y que la muerte de Dafne Zapata visibilizó nuevamente el tema.

La madre de familia denunció irregularidades pues le avisaron sobre que su hijo estaba siendo atendido en un hospital cuando realmente estaba muerto.