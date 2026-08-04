La presidenta de México, Claudia Sheinbaum criticó a las escuelas militarizadas, opinando que “está mal” que se siga utilizando la enseñanza en esta modalidad, pues no tiene el respaldo de las fuerzas armadas.

“Está mal seguir utilizando escuela militarizada porque no tiene nada que ver con el Ejército o con la Marina, hace ya tiempo que, como lo explicó aquí el general secretario, que no tienen nada que ver con ellos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Específicamente, la presidenta de México criticó la vinculación entre dichas instituciones y las fuerzas armadas cuando se habla de la “escuela militarizada (que) nos lleva a pensar que hay influencia de las fuerzas armadas y no”.

Ante esto, Sheinbaum instó a que será la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien decidirá el futuro sobre las escuelas militarizadas en el país.

🏫 “Está mal seguir utilizando escuela militarizada”, dijo la presidenta @Claudiashein, sin embargo, declaró que la decisión sobre estas instituciones corresponde a la @SEP_mx. pic.twitter.com/98SsXmqut3 — Emeequis (@emeequis) August 4, 2026

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