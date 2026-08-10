Mario Delgado anunció que a partir del próximo ciclo escolar no habrá escuelas militarizadas en México, al reconocer que estas instituciones no forman parte de ningún modelo educativo oficial.

“Las escuelas militarizadas no están contempladas en ningún modelo educativo. Le pedimos a las autoridades estatales que aquellas escuelas que no quieran cambiar deben ser cerradas. Algunas de estas escuelas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento de comunidades educativas, ellos deben de transformarse de conceptos militares a conceptos cívico ciudadanos, basados en el humanismo mexicano”. Mario Delgado, titular de la SEP

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó el 10 de agosto de 2026 que las escuelas militarizadas deberán transformarse hacia conceptos cívico‑ciudadanos basados en el humanismo mexicano, mientras que la educación militar seguirá siendo exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No habrá ninguna escuela militarizada en el siguiente ciclo, la educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta inicia en media superior para la preparación de quienes se van a integrar el Ejército mexicano o la Guardia Nacional”. Mario Delgado, titular de la SEP

Durante la mañanera, Mario Delgado con aclaró que no existe conflicto con autoridades estatales y que ya se trabaja en la regularización de las escuelas militarizadas.

Delgado aclara no tener conflicto con autoridades estatales por escuelas militarizadas

Ante el panorama de que el próximo ciclo escolar no se tendrán escuelas militarizadas, el titular de la SEP, Mario Delgado aclaró que sobre el tema no se tiene ningún conflicto con las autoridades estatales.

“No tenemos ningún conflicto con ninguna autoridad estatal, hemos platicado con Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, con Guanajuato que es donde había este tipo de escuelas”. Mario Delgado, titular de la SEP

Incluso, Delgado dijo que estos estados “ya están transformando toda su currículum, toda su organización, no sólo el nombre”, para una regulación de estos planteles ya alejados de la educación militar.

A lo que Delgado precisó que se sabe de la existencia de 26 escuelas militarizadas, sólo una ha sido clausurada.

Pues Delgado recalcó que en el país no se permitirá ninguna institución que disfrace el término “militarizado” para justificar abusos contra las y los alumnos.