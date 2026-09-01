La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los servidores públicos a mantener su ejercicio con “sencillez y humildad”.

“Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad.” Claudia Sheinbaum

En el marco del Segundo Informe, Claudia Sheinbaum resaltó que desde su gobierno se han ejercido los cargos con honradez y austeridad republicana y señaló la importancia de ejercer todos los recursos en beneficio del pueblo.

Asimismo, resaltó que se debe mantener la honestidad de la Cuarta Transformación, donde los recursos no se ejercen con “gastos innecesarios”.

Sheinbaum pide a servidores públicos mantener honradez y austeridad

En su discurso por el Segundo Informe, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que desde el inicio de su administración, se ha llevado el gobierno con austeridad republicana.

Asimismo, resaltó que su administración tiene claro que los recursos “son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio”.

“Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio” Claudia Sheinbaum

Información en desarrollo…