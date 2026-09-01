Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México presenta su segundo informe de Gobierno en Palacio Nacional del que presume el funcionamiento del Tren Maya.

“Aprovecho para informarles a todos aquellos que auguran que no funciona, que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Tras la entrega de su segundo informe este martes 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances en materia de transportes de ferrocarriles.

Con la construcción también de las rutas:

AIFA-Pachuca

Ciudad de México-Querétaro

Querétaro-Nuevo Laredo

Querétaro-Guadalajara

Salina Cruz-Ciudad Hidalgo

Roberto Ayala-Dos Bocas

Tren Maya de carga

Sheinbaum destaca buena operación de trenes AIFA e Insurgente

Asimismo, durante su segundo informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó la buena operación de los trenes:

Tren Felipe Ángeles Lechería-AIFA

Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio

Del Tren Insurgente, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hasta la fecha desde su inauguración en febrero de este 2026, ya ha transportado hasta más de 25 millones de pasajeros.

Mientras que el Tren Felipe Ángeles en su tramo de Lechería-AIFA, se consolida como una alternativa de modernidad para cerca de 3 millones de habitantes.

Además de permitir el acceso rápido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Respecto al Tren Interoceánico, la presidenta de México señaló que ha transportado 2 millones de toneladas, entretanto, el tren de pasajeros iniciará nuevamente operaciones entre noviembre de 2026, y febrero de 2027, dependiendo de sus tramos.

Sheinbaum también presume a Mexicana de Aviación en segundo Informe de Gobierno

También en cuestión de infraestructura, comunicaciones y transportes, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances de Mexicana de Aviación.

La aerolínea estatal ha transportado a un millón de pasajeros hasta el momento.

A su vez la presidenta de México proyecta llegar al triple de pasajeros que utilicen Mexicana de Aviación como su aerolínea al adquirir 14 aviones más, de acuerdo a sus metas.

En tanto, el AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros en tan solo en el primer semestre de 2026, “incluso por lo encima de los planeado”, destaca la presidenta Sheinbaum.