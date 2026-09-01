Claudia Sheinbaum, presidenta de México fue clara durante su Segundo Informe al rechazar alguna división en la Cuarta Transformación, pues “aquí no hay rompimiento”, expresó con firmeza.

“Somos parte de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues Sheinbaum aseguró que “lo único que hay es la defensa del pueblo y su dignidad”, ante los dichos que hablan de fractura interna al interior de su administración y separaciones dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Palabras de Sheinbaum que también se dan tras refrendar que como presidenta tendrá “el honor de servir y defender con toda firmeza nuestra soberanía”, expresó.

México decidió escribir su propia historia: Sheinbaum

Tras rechazar toda división, la mandataria del país Sheinbaum señaló que fue México quien decidió escribir su propia historia tras confiar en la Cuarta Transformación, lo que nos ha llevado a estar en la mira de todos.

“Los ojos del mundo están puestos en México, porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia y consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Sheinbaum recordó que es su responsabilidad como presidenta “el garantizar el camino de la honradez, un gobierno al servicio del pueblo”.

Así como dijo que sin divisiones, el proyecto del cual forma parte Sheinbaum es “leal” a la soberanía y dignidad del pueblo mexicano, pues así es como se dan los resultados.

“La autoridad política y moral se escribe todos los días esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta por ello, y justamente por ello insistimos que solo con honestidad se dan verdaderamente resultado, vamos mejor y tenemos rumbo porque ese rumbo lo marca el pueblo que es nuestro camino, y que es nuestro destino”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Defendiendo una vez más su visión de una mirada al futuro de México, pues Sheinbaum se dijo responsable de seguir el “legado de grandeza” de su pueblo.