Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presumió en su Segundo Informe de Gobierno que la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, ayudó a enfrentar la crisis mundial de combustibles.

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que gracias a la mismas hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y al desabasto que enfrentan la gran mayoría de los países del mundo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Ante las críticas a la refinería Dos Bocas, Sheinbaum insistió que la mega obra ha sido clave ante el desabasto de combustible y el aumento de precios en el mundo.

Sheinbaum reporta reducción de deuda de Pemex en 20 mil millones de dólares

Claudia Sheinbaum reportó la reducción de la deuda en Petróleos Mexicanos (Pemex) en 20 mil millones de dólares.

Además, enlistó los logros en cuanto a producción de petróleo y gas natural.

1.77 millones de barriles diarios

5 mil millones de pies cúbicos de gas natural

Como parte de los logros de su Segundo Informe, Sheinbaum detalló que están por concluirse en lo que queda de 2026 y el primer semestre de 2027, dos coquizadoras para producción de gasolina y diesel de bajo contenido de azufre en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca.

De la misma manera que presumió el appel de la refinería de Dos Bocas, reportó el incremento en la producción de fertilizantes de Pemex, que en 2026 alcanzó 38 pro ciento más que en 2024 con mil 185 toneladas.

Claudia Sheinbaum respetará recomendaciones de fracking

Claudia Sheinbaum dijo que el grupo de expertos para la explotación de gas no convencional, en referencia al fracking, determinó la prohibición de esa práctica en la cuenca Tampico-Misantla.

La presidenta dijo que se va a respetar esa recomendación para proteger a las comunidades y las que se emitan.

En otros proyectos respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que van a seguir proyectos mixtos para generación de energías renovables.

Como parte de los resultados de su Segundo Informe y de acciones para lograr la soberanía energética, anunció el servicio de luz eléctrica para 13 mil comunidades apartadas y 600 mil familias.

Sheinbaum no dejó de lado la rehabilitación de ocho centrales hidroeléctricas y seis plantas de ciclo combinado.