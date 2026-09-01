Durante el Segundo Informe que la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo sobre su gobierno destacó la educación para los jóvenes de México.

Siguiendo el nuevo sistema Mi Derecho, Mi Lugar, Claudia Sheinbaum subrayó que “los jóvenes deben estar en la escuela”, recordando la eliminación del examen de admisión del nivel medio superior.

Claudia Sheinbaum celebra el éxito de Mi Derecho, Mi Lugar por la educación de los jóvenes

En el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la mandataria celebró la eliminación del examen de admisión para la educación media superior, llevando así a disminuir la deserción escolar en jóvenes.

La presidenta mencionó en su Segundo Informe que son más de 657 mil jóvenes egresados de la primera generación del bachillerato nacional con una doble certificación.

Sumado a ello, recordó la eliminación del examen de admisión en 17 entidades de la República Mexicana, quitando así la creencia de que una calificación en un proceso de admisión era el que determinaba la escuela a la que podían acceder.

Claudia Sheinbaum apuntó que “todas las escuelas son buenas”, y que ahora son los jóvenes quienes eligen a qué escuela quieren ir conforme a su cercanía.

La mandataria subrayó en el Segundo Informe que estos resultados para evitar la deserción escolar en jóvenes tras no quedarse en la escuela que querían fue mediante el nuevo sistema Mi Derecho, Mi Lugar de la SEP.