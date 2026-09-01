Claudia Sheinbaum subrayó que “se nota el cambio” en México tras la reforma al Poder Judicial durante su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

“Sabemos que la seguridad es fruto de la justicia, gracias también al cambio en el Poder Judicial porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló que la seguridad es “fruto de la justicia” y destacó la diferencia entre el pasado y el presente en el sistema judicial.

Con este mensaje en el Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum buscó resaltar los avances de su administración en materia de justicia y seguridad, vinculando directamente las transformaciones institucionales con la percepción ciudadana de mayor estabilidad.

Sheinbaum destaca avances tras reforma al Poder Judicial

Claudia Sheinbaum destacó durante su Segundo Informe los avances que se han generado en favor de la paz para las familias mexicanas.

En este sentido, resaltó que la reforma al Poder Judicial forma parte de los avances que se han logrado, pues “se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente” del país.

La presidenta agradeció el trabajo del Gabinete de Seguridad, conformado por:

Asimismo, resaltó los resultados de la estrategia de seguridad implementada durante sus primeros dos años de gobierno, con la atención de 4 ejes:

Atención a las causas Consolidación de la Guardia Nacional Coordinación con los estados Fortalecimiento de la inteligencia e investigación

“Los resultados hablan por sí mismos. Hemos logrado una disminución del 51 por ciento en homicidios dolosos”, resaltó la presidenta.