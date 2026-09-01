La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”, al destacar los avances de su gobierno en materia de salud durante su Segundo Informe de Gobierno.

Desde Palacio Nacional en su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum sostuvo que el abasto de medicamentos oncológicos forma parte de las acciones implementadas para fortalecer el sistema público de salud y garantizar la atención de pacientes con cáncer.

Claudia Sheinbaum destaca avances en salud y medicamentos

La declaración durante el Segundo Informe de Gobierno, se enmarca en la estrategia de salud impulsada por Sheinbaum que también contempla la creación del Servicio Universal de Salud, con el objetivo de que las personas puedan recibir atención en instituciones públicas distintas a aquella en la que están afiliadas.

El nuevo esquema busca facilitar que derechohabientes del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar puedan ser atendidos en cualquiera de estas instituciones, además de permitir la continuidad de tratamientos para enfermedades complejas, incluido el cáncer.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

Durante el Segundo Informe de Gobierno, es decir el balance de su segundo año de gobierno, la presidenta también ha resaltado la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la incorporación de nuevos servicios médicos.

El gobierno federal reporta 32 hospitales inaugurados desde el inicio de la administración de Sheinbaum, además de inversiones para ampliar camas y equipamiento especializado.

Con esta estrategia, Claudia Sheinbaum busca presentar el acceso a medicamentos y la atención médica universal como algunos de los principales avances de su administración, mientras el Servicio Universal de Salud tiene prevista una implementación gradual a partir de 2027.