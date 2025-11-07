La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, rechazó que a la presidenta de México se le haya nombrado persona no grata por Perú solo por dar asilo político.

Laura Itzel Castillo Juárez explicó que Claudia Sheinbaum solo dio asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino como parte de los tratados internacionales de países en América.

Senado no cree que Claudia Sheinbaum sea no grata como Perú la catalogó

Con un x, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló la inconformidad en representación del Senado por darle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el título de “persona non grata”.

El 6 de noviembre el gobierno de Perú nombró a Claudia Sheinbaum “persona non grata” luego de que aceptara el asilo político de Betssy Betzabet Chávez Chino.

Ante ello, Castillo Juárez aseguró que rechaza y respalda la decisión de Claudia Sheinbaum de darle asilo a Betssy Betzabet Chávez Chino, perseguida en Perú.

Asimismo, recordó que la presidenta de México únicamente está cumpliendo con los tratados internacionales que se tienen con los países en América.

“La concesión de asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino, fue un acto de humanismo, fundado en los traslados internacionales y multilaterales como la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos”. Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado.

Por otra parte, apuntó que Claudia Sheinbaum es apoyada por el Senado, además de que cree que la decisión de los poderes en México son en pro del “diálogo y cooperación”.

Presidenta del Senado rechaza que Claudia Sheinbaum sea persona no grata por Perú. (@LauraI_Castillo)

Betssy Betzabet Chávez Chino está asilada en México en la embajada de Perú

Claudia Sheinbaum recibió el rechazó de Perú al dar asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino, quien actualmente se encuentra en México.

Betssy Betzabet Chávez Chino es acusada en Perú por rebelión y conspiración en contra de Pedro Castillo, el presidente hasta diciembre de 2022.

Ante ello, Betssy Betzabet Chávez Chino recibió asilo político en México y se dice que actualmente está en la Embajada de México en Lima, de la cual Karla Ornelas es la encargada.