El gobierno de Perú anunció que pedirá modificar el derecho de asilo luego de la ruptura diplomática con México por haber otorgado este beneficio a Betssy Chávez, ex primera ministra.

La propuesta se planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se modifique la Convención de Caracas, justificando que se ha tergiversado el derecho de asilo.

Betssy Chávez, ex funcionaria de Perú (Betssy Chávez vía Instagram / AP)

Este viernes 7 de noviembre, Perú lanzó un comunicado para informar que pedirá modificar el derecho de asilo, pues, bajo a esta norma, Betssy Chávez podría salir del país hacia México.

“Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”. Comunicado del gobierno de Perú

Perú dijo que en los últimos años se ha hecho uso indebido del derecho al asilo, por lo que se le ha permitido otorgarlo a muchas personas bajo la interpretación de “los motivos de persecución”.

“El gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención”. Comunicado del gobierno de Perú

Cabe mencionar que esta petición surge luego de la ruptura diplomática por el asilo de Betssy Chávez, quien ingresó a la Embajada de México en Perú cuando enfrenta un proceso judicial en su contra.