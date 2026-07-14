Jorge Carbajal reveló en su programa ‘En Shock’ que Pedro Sola perdería su contrato en Ventaneando en diciembre del 2026 tras sus declaraciones sobre el maltrato animal.

De acuerdo con el conductor Jorge Carbajal, la salida definitiva de Pedro Sola de TV Azteca podría adelantarse si la controversia persiste.

Y es que Pati Chapoy y Pedro Sola enfrentan el rechazo del público debido a comentarios violentos e irresponsables emitidos en televisión nacional sobre los perros.

Revelan que Pedro Sola perdería su contrato en Ventaneando tras polémica por declaraciones sobre maltrato animal

El contrato de Pedro Sola en Ventaneando se encuentra actualmente bajo un intenso escrutinio y, según Jorge Carbajal, su permanencia en la televisora tiene una fecha de finalización definida.

La situación se derivó de la fuerte controversia generada por sus declaraciones en el programa, donde sugirió envenenar perros y lanzar balazos a sus dueños.

Jorge Carbajal reveló que la polémica escaló a tal nivel que hubo una reunión importante en el Consejo de Televisión de TV Azteca, donde se habría determinado que no habrá renovación de contrato de Pedro Sola debido a que el escándalo por sus comentarios se salió de control.

El contrato de Pedro Sola vence en diciembre de 2026, sin embargo Jorge Carbajal reveló existe la posibilidad de que su salida ocurra antes.

Esto si la situación continúa escalando o si la presión de la audiencia y de los patrocinadores, quienes han mostrado inquietud, se vuelve insostenible para la empresa.

A pesar de los fuertes rumores del fin de Pedro Sola en Ventaneando, TV Azteca no ha emitido un comunicado oficial confirmando el despido.

Por el momento, Pedro Sola continúa siendo uno de los conductores titulares de Ventaneando.

TV Azteca estaría analizando el impacto negativo de las declaraciones de Pedro Sola sobre perros

Pedro Sola se ha enfrentado a una oleada masiva de críticas por parte de usuarios de redes sociales, activistas defensores de los animales y diversas figuras públicas tras sus comentarios sobre envenenar perros y atacar a sus dueños.

Aunque Pedro Sola ofreció una disculpa pública admitiendo sentir una “vergüenza horrible” y asegurando ser incapaz de matar a un animal, las versiones sobre el fin de su trayectoria de casi 30 años en el programa continúan multiplicándose.

TV Azteca está analizando el impacto negativo que esta polémica ha tenido en la imagen de Ventaneando.

Incluso figuras de la misma empresa, como “El Capi” Pérez, han hecho bromas al aire sugiriendo que el contrato de Pedro ya no estará disponible próximamente.