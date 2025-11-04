El presidente interino José Jerí dio a conocer que Perú expulsó a Karla Ornelas, encargada de la embajada de México, tras la ruptura de relaciones diplomáticas.

La tarde del lunes 3 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México.

Como establece el derecho internacional, se debe hacer el cierre de embajadas y consulados en ambas naciones, así como el retiro de personal diplomático, como Karla Ornelas.

¿Quién es Karla Ornelas? Encargada de la embajada de México en Perú

Karla Tatiana Ornelas Loera es la actual encargada de la embajada de México en Perú desde diciembre 2022, tras la salida del embajador Pablo Monroy Conesa.

En ese momento, Karla Ornelas era la cónsul (primera secretaria) y jefa de Cancillería de la Misión de México en Perú, como indicó un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en dicho año.

¿Quién es Karla Ornelas? Encargada de la embajada de México en Perú (Captura de pantalla | Periódico UNAH)

Ante la reciente ruptura de relaciones diplomáticas, Karla Ornelas o la SRE no se han pronunciado, como tampoco por el motivo que argumentó el gobierno de Perú para dicha acción.

¿Qué edad tiene Karla Ornelas?

Sin embargo, diversos detalles de Karla Ornelas son desconocidos, como su edad.

¿Quién es el esposo de Karla Ornelas?

No se tienen perfiles en redes sociales de Karla Ornelas, por lo que su vida privada también se mantiene resguardada y no es posible señalar si está casada o su estado civil.

¿Quién es Karla Ornelas? Encargada de la embajada de México en Perú (Embajada de México en Perú)

¿Karla Ornelas tiene hijos?

Se desconoce si Karla Ornelas tiene hijos.

¿Qué estudió Karla Ornelas?

Karla Ornelas es licenciada en Relaciones Internacionales por la Fundación Universidad de las Américas-Puebla.

¿En qué ha trabajado Karla Ornelas?

Previo a ser la encargada de despacho de la embajada de México en Perú y su cónsul, Karla Ornelas se desempeñó como primera secretaria de nuestro país en Honduras, de 2018 a 2021.

Asimismo, Karla Ornelas fungió como:

directora de área de DGOMRA, de 2012 a 2018

representante alterna de la Misión de México ante la Organización de los Estados Americanos, 2008 a 2012

cónsul adscrita de México en Raleigh, Estados Unidos

representante (tercera secretaria y agregada diplomática) de la Misión de México ante la Oficina de Naciones Unidas