Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México informadas el lunes 3 de noviembre, el ex presidente Pedro Castillo mandó un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pedro Castillo, ex presidente de Perú

La ruptura entre Perú y México se da debido al asilo político de Betssy Chávez, ex funcionaria de Pedro Castillo, ambos bajo investigación por un intento de autogolpe de estado.

Tras ello, Perú declaró que México ha reiterado su intervención en su gobierno con esta acción “inamistosa”, por lo cual, funcionarios diplomáticos mexicanos como Karla Ornelas, deberán dejar el país.

Pedro Castillo envía saludo a Claudia Sheinbaum en medio de tensiones entre Perú y México

En redes se compartió el saludo de Pedro Castillo desde la audiencia de su juicio, el ex presidente señaló el “irrestricto respeto a los derechos” diplomáticos con referencia a la ruptura de México y Perú.

La jueza Norma Carbajal finalizó su intervención después de su saludo a Claudia Sheinbaum, ya que como había señalado desde el principio, se cortaría su participación que sólo era para acreditarse.

Sin embargo, Pedro Castillo prosiguió con la cita a la declaración de derechos diplomáticos de la Organización de Estados Americanos en sus artículos 2, 4 y 12, referente al asilo diplomático.

En dichos artículos de la OEA, se menciona que los Estados tienen derecho a otorgar asilo como fue el caso de México con Betssy Chávez, quien también estaba citada en dicha audiencia como explicó la jueza.

Ruptura México y Perú: Esto dijo Pedro castillo tras tensiones diplomáticas

Si bien no permitieron a Pedro Castillo hablar sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, en su perfil de X sí presentó su postura y aseguró que “siempre seremos hermanos”.

Asimismo, Pedro Castillo aseguró que la sucesión del gobierno en Perú, en este caso el del presidente interino José Jerí Ore, sólo muestra lo más oscuro y ruin de quienes no fueron elegidos.

Quien además y según Pedro Castillo, habría realizado un acto mezquino e irresponsable al romper relaciones con México, uno de los “países más reconocidos en todo el mundo” por su solidaridad.