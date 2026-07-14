Ulises Lara López presentó su renuncia a su cargo como vocero y fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo dado a conocer hasta el momento, Ulises Lara deja la FGR por motivos personales, sin embargo, no se dieron a conocer más detalles al respecto.

Hasta el momento, la titular de la FGR, Ernestina Godoy no se ha pronunciado sobre la renuncia de Ulises Lara, así como tampoco su sucesor.

Ulises Lara López renuncia a la FGR por motivos personales

Funcionarios de la FGR han dado a conocer que hace varios días, Ulises Lara López presentó su renuncia como fiscal Especial, aplicable desde este miércoles 15 de julio.

Ulises Lara López renuncia a la FGR (Cortesía)

Ulises Lara tenía seis meses en el cargo y su renuncia sería anunciada una vez que se tenga la certeza de quién lo sucederá dentro de la FGR, de acuerdo con medios de comunicación.

Previo a confirmarse su salida de la FGR, Irving Pineda había adelantado la pronta renuncia de Ulises Lara, aunque tampoco dio detalles, sólo se apuntó posible reestructuración de la FGR.

Por su parte, también se mencionaron roces con otro funcionario y en este tenor, la renuncia se informaría de manera oficial este miércoles 15 de julio o en el lapso de esta semana.

Ulises Lara deja la FGR a seis meses de tomar el cargo como fiscal especial

Tras la llegada de Ernestina Godoy a la FGR en noviembre de 2025 y como parte de la reestructuración de la dependencia, Ulises Lara fue nombrado fiscal en enero 2026.

Fue el 2 de enero que Ulises Lara López anunció su nombramiento, agradeciendo a Ernestina Godoy por el mismo y comprometiéndose a trabajar por la justicia.

Hasta el momento, no se han mencionado posibles nombres para sustituir a Ulises Lara.