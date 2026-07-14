Tras el escándalo de Pedro Sola por sus comentarios hacia los perros en Ventaneando, varias marcas han decidido retirar su publicidad del programa, escalando la polémica que estalló en redes sociales hasta los anunciantes quienes se han pronunciado a favor del bienestar animal.

“Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto” Panditas, Halls, Trident y CloretsMX

Y es que todo comenzó cuando Pedro Sola causó indignación al expresar en el programa de Ventaneando de TV Azteca su molestia por los perros en espacios públicos y mencionar “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

Marcas priorizan el bienestar animal ante el escándalo de Pedro Sola y se retiran de Ventaneando

A través de sus canales oficiales, marcas como Panditas, Halls, Trident y Clorets colocaron comunicados anunciando el retiro de su su publicidad de Ventaneando por comentarios de odio contra los perros que realizó Pedro Sola al aire, provocando la indignación del público.

Ante el rechazo masivo, estas compañías de renombre publicaron comunicados oficiales deslindándose de las declaraciones y anunciando la suspensión de su publicidad en el programa conducido por Pati Chapoy y su equipo.

Comunicado de marcas anuncian retiro de su publicidad de Ventaneando (CloretsMX)

Comunicado de marcas anuncian retiro de su publicidad de Ventaneando (Halls México )

Los comunicados de las marcas revelaron su apoyo a las mascotas a través de mensajes casi idénticos que circulan en redes, en donde Panditas, Halls, Trident y CloretsMX enfatizaron que los comentarios vertidos en televisión no representan sus valores y optaron por retirar su pauta publicitaria de inmediato.

Cabe recordar que el escándalo, pese a las disculpas públicas de Pedro Sola en donde argumentó “falta de empatía” y un “choque generacional”, han hecho que organizaciones protectoras de animales y usuarios en redes sociales han llamado al boicot a Ventaneando y exigido sanciones para los conductores involucrados.

TV Azteca aún no ha emitido una postura oficial contundente, aunque el dueño Ricardo Salinas Pliego ha calificado los hechos como “lamentables”; mientras tanto, la presión en redes continúa y más marcas podrían sumarse a la retirada de publicidad de Ventaneando.

Comunicado de marcas anuncian retiro de su publicidad de Ventaneando (Trident)