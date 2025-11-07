El músico y activista británico, Roger Waters, envió un mensaje de apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la ruptura en las relaciones diplomáticas con Perú.

A través de un video publicado en redes sociales, Roger Waters felicitó a Claudia Sheinbaum por haber tomado la decisión de brindar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú que acusa persecución política en su contra.

Roger Waters respalda a Claudia Sheinbaum tras ruptura diplomática con Perú

Mediante sus redes sociales, el británico Roger Waters envío un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que fuera declarada persona non grata por el gobierno de Perú.

El artista británico felicitó a la presidenta de México por apoyar a Betssy Chávez, quien dijo debería estar ocupando el cargo de primer ministra de Perú y no siendo perseguida políticamente.

“Bravo, Claudia Sheinbaum, bravo por dar asilo político a Betssy Chávez, quien debería ser primera ministra de Perú en este momento. Y lo sería, si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país. Roger Waters

Roger Waters reiteró su agradecimiento a Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por “levantarse” al gobierno de Perú, al cual calificó de ser pro estadounidense.

Así, el músico británico reconoció el valor de la presidenta de México ante los señalamientos en su contra por parte del gobierno actual de Perú.

Roger Waters instó a que así como la presidenta Sheinbaum, el resto del mundo también observe lo que pasa en Perú.

Esto debido a que acusó que todo sebe a la instalación de “un gobierno pro Estados Unidos”, del que destacó la titular del Ejecutivo nacional de México ha hecho frente.

“Muchas gracias Claudia Sheinbaum y al pueblo de México por el asilo a Betssy Chávez y que te levantes frente a esto. Un régimen pro Estados Unidos en Lima, Perú, en donde la clase política ha eludido la democracia en ese hermoso país y se lo está dando a la empresa estadounidense de litio... Gracias Claudia Sheinbaum”. Roger Waters