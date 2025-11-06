Congreso de Perú declara ‘persona no grata’ a Claudia Sheinbaum por su injerencia en asuntos internos del país.

La decisión del Congreso de la República del Perú se da luego del asilo otorgado por México a Betssy Chávez , ex primera ministra .

Por esta razón el Congreso de Perú declaró ‘persona no grata’ a Claudia Sheinbaum

Este jueves 6 de noviembre, el Congreso de Perú declaró ‘persona no grata’ a la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

La resolución fue “por su inaceptable injerencia en asuntos internos de Perú y ofensa al sistema democrático nacional”.

A través de su cuenta de X, el Congreso peruano publicó un post en el que confirmó su decisión aumentando las tensiones entre México y Perú.

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones.

El Congreso de Perú sostiene que Claudia Sheinbaum ha mostrado una conducta hostil hacia el país desde que asumió su cargo como presidenta de México en octubre de 2024.

Así ha aumentado la tensión entre México y Perú

Cabe recordar que la declaración de ‘persona no grata’ a Claudia Sheinbaum se da luego de que el gobierno de Perú ordenó la ruptura de relaciones con México.

Esto luego de que México le otorgó asilo político a Betssy Chávez, mientras afronta un juicio por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo.

Claudia Sheinbaum ha sido acusada de interferir abiertamente en un proceso judicial peruano y desconocer el principio de no intervención que rige las relaciones entre ambos estados.

El Congreso de Perú señala que Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente al expresidente Pedro Castillo Terrones , quien fue destituido en diciembre de 2022.

Esto luego de intentar disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, en violación de la Constitución Política del Perú.

La comisión indicó que Claudia Sheinbaum ha desconocido el proceso constitucional que llevó a la vacancia de Castillo y la asunción de la actual presidenta peruana, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Actualmente la ex primera ministra Betssy Chávez se encuentra en la embajada mexicana en Lima.

Claudia Sheinbaum consideró que la decisión de Perú de romper relaciones con México se encontraba totalmente desproporcionada.

“El actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman” Claudia Sheinbaum