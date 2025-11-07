Zoraida Ávalos, fiscal de Perú, solicitó prisión preventiva para Betssy Chávez, ex primera ministra que enfrenta un juicio junto a Pedro Castillo por un fallido intento de golpe de Estado.

La fiscal de Perú justificó su solicitud de prisión preventiva contra Betssy Chávez dado que, según ella, la ex funcionaria estaría vulnerando la libertad condicional que le fue concedida.

Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú (AFP / AFP)

De acuerdo con la información, la fiscal de Perú dijo que la prisión preventiva para Betssy Chávez es “útil y adecuada” para garantizar la realización del proceso penal que existe en su contra.

Zoraida Ávalos, fiscal de Perú, aseguró que parte de la libertad condicional de Betssy Chávez era hacer control biométrico cada siete días, pero la ex funcionaria no cumplió en varias ocasiones.

Asimismo, la fiscal de Perú acusa que Betssy Chávez no ha asistido a cuatro audiencias del proceso judicial, por lo que solicitó prisión preventiva pese a que ya se le había concedido libertad condicional.

Cabe mencionar que a inicios de esta semana, Betssy Chávez ingresó a la Embajada de México en Perú tras haber solicitado asilo político, lo que mantiene las tensiones entre ambos países.