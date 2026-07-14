A seis meses de su nombramiento, el martes 14 de julio de 2026 se informó que Ulises Lara renunció a su cargo como vocero y fiscal especial de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a “motivos personales”.

En días previos, fuentes cercanas a funcionarios de la FGR habían informado que Ulises Lara tenía planeado solicitar su renuncia tras “roces con un alto mando”, sin embargo, no se dieron a conocer más detalles al respecto.

Por ahora, no se ha informado quién sustituirá a Ulises Lara al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; en cuanto se designe quien lo sustituirá, se hará del conocimiento público.

Ulises Lara, extitular de la Fiscalía Especializada de la FGR (Michelle Rojas)

Versiones surgen tras la renuncia de Ulises Lara de la FGR

Funcionarios de la FGR informaron que, desde hace varios días, Ulises Lara presentó su renuncia como fiscal de la dependencia, la cual será efectiva a partir del miércoles 15 de julio.

Aunque circularon distintas versiones sobre su salida, tales como una reestructuración interna y roces con un supuesto alto mando, ninguno de esos motivos ha sido confirmados.

La FGR, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial para dar más detalles sobre la salida de Ulises Lara, así como tampoco la titular Ernestina Godoy.

Ernestina Godoy (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Ulises Lara fue parte de la reestructuración en la FGR

El 1 de enero de 2026, Ulises Lara fue designado en la FGR como parte de los primeros cambios que implementó Ernestina Godoy al asumir la titularidad, con el objetivo de reestructurar el organismo.

Ulises Lara no fue el único nombrado, pues con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, se realizaron otras trece designaciones.