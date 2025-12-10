El nombre de Alejandro González Yáñez, senador del Partido del Trabajo (PT), se volvió tendencia luego de proponer la creación de nuevos medios de comunicación y una agencia de noticias que respondan al Estado.

La iniciativa ha dividido opiniones debido a que, aunque algunos apoyan la propuesta de Alejandro González Yáñez, otros critican que Morena pueda replicar las viejas políticas del PRI.

¿Quién es Alejandro González Yáñez?

Alejandro González Yáñez, conocido popularmente como Gonzalo Yáñez, es un político nacido en la Ciudad de México y fundador del Comité de Defensa Popular (CDP) en el estado de Durango.

Se trata, además, del cofundador de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) y cofundador del Partido del Trabajo (PT) en el estado de Durango a nivel nacional.

Alejandro González Yáñez (Especial)

Su interés por la política inició desde muy joven, cuando decidió abandonar la CDMX para seguir el sueño “socialista” en Durango junto a su hermano Óscar González Yáñez.

Alejandro González Yáñez recuerda que durante ese proceso fue encarcelado y acumuló 17 órdenes de aprehensión durante el gobierno del Luis Echeverría.

¿Cuántos años tiene Alejandro González Yáñez?

Alejandro González Yáñez nació el 9 de septiembre de 1956, por lo que actualmente tiene 69 años de edad.

¿Quiénes son los hijos de Alejandro González Yáñez?

En entrevista para medios, Alejandro González Yáñez declaró que uno de sus hijos se llama Durango en honor al estado en el que se formó políticamente.

Otro de sus hijos se llama Gonzalo.

¿Quién es la esposa de Alejandro González Yáñez?

Aunque se dispone de poca información al respecto, se sabe que Alejandro González Yáñez está casado con Imelda Perez.

¿Qué estudió Alejandro González Yáñez?

Alejandro González Yáñez es egresado de la Licenciatura de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Alejandro González Yáñez?

Alejandro González Yáñez se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, siendo los más relevantes:

Diputado local al Congreso de Durango de 1989 a 1992

Candidato a Presidente Municipal de Durango en 1992

Diputado federal por mayoría a la LVII Legislatura por el V Distrito Electoral Federal de Durango, para el período legislativo 1997-2000

Gobernador municipal de Durango por el PT

Diputado de representación proporcional, de 2003 a 2006

Coordinador del grupo parlamentario del PT

Senador de la República por la vía de la representación proporcional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión

Coordinador del PT en el Senado de la República

Candidato a diputado al Congreso del estado de Durango por el V Distrito Local Electoral 2013

Candidato a diputado federal por el IV Distrito Electoral Federal de Durango

andidato a diputado federal por el IV Distrito Electoral Federal de Durango Senador de la República en las elecciones federales del 1 de julio de 2018 por la coalición Juntos haremos historia

Candidato municipal en Durango para 2019

A lo largo de su vida ha militado desde tiempos de lucha social, participando en movimientos de izquierda antes de formalizar su trayectoria en cargos públicos.

Actualmente funge como senador por Durango en el Congreso de la Unión y forma parte de comisiones relevantes como la de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica.

Alejandro González Yáñez, senador del PT, propuso crear medios que respondan al Estado

Sobre el argumento de que la derecha ha difundido desinformación en medios, el senador petista Alejandro González Yáñez destacó la importancia de crear un nuevo sistema nacional de comunicación.

Este proyecto busca que el Estado Mexicano cuente con los recursos suficientes para llegar a las masas, por lo que buscará consolidar:

Un nuevo canal de televisión

Radiodifusora nacional

Periódico nacional

Plataforma digital

Agencia de noticias

Precisó que la creación de una agencia de noticias volvería a empoderar al Estado Mexicano en materia de comunicación y de cultura, pues la iniciativa propone que en esos canales también se transmitan:

Telenovelas

Coberturas deportivas

Artes

Alternativas a la propaganda de derechas

Alejandro González Yáñez defendió que esos cuatro puntos serán relevantes en el nuevo sistema nacional de comunicación para llegar a las masas que actualmente consumen medios del capitalismo.