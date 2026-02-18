Higinio Martínez Miranda es un político con amplia trayectoria en el Estado de México y fundador del Grupo de Acción Política (GAP), también conocido como Grupo Texcoco, una de las corrientes internas más influyentes de Morena en la entidad.

Actualmente se desempeña como senador por el Estado de México en la LXVI Legislatura (2024–2027), cargo que asumió tras desempeñar un papel clave en la consolidación de la izquierda y en la transición política que llevó a Morena a la gubernatura estatal.

¿Quién es Higinio Martínez?

Además de político, Higinio Martínez Miranda es médico cirujano por la UNAM y uno de los articuladores más longevos de la izquierda mexiquense. En 1989 se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su carrera incluye haber sido alcalde de Texcoco en dos periodos distintos (2003-2006 y 2016-2018), además de ocupar escaños como diputado local y federal. En 2014 se convirtió en miembro fundador de MORENA en el Estado de México.

Higinio Martínez Miranda, pieza clave de Morena en el Estado de México. (@higiniomartinezmiranda/Instagram )

¿Qué edad tiene Higinio Martínez?

Higinio Martínez Miranda tiene 69 años, el senador nació el 18 de junio de 1956 en Texcoco, Estado de México.

¿Quién es la esposa de Higinio Martínez?

Higinio Martínez Miranda está casado con Virginia Mejía Castillo, quien lo ha acompañado y respaldado a lo largo de su trayectoria en la vida política.

¿Qué signo zodiacal es Higinio Martínez?

Al haber nacido el 18 de junio, Higinio Martínez Miranda es Géminis. Un signo que se asocia con personalidades versátiles, grandes comunicadores y negociadores adaptables.

¿Higinio Martínez tiene hijos?

Higinio Martínez y su esposa Virginia Mejía tienen tres hijos: Ernesto, Ulises y María José.

¿Qué estudió Higinio Martínez?

Higinio Martínez es Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); obtuvo su título en 1986.

¿En qué ha trabajado Higinio Martínez?

Higinio Martínez Miranda mantiene un perfil relevante en la política del Estado de México, donde ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido una figura clave en el impulso de liderazgos como el de Delfina Gómez Álvarez.