Estados Unidos enfrenta un inusual brote de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por un parásito microscópico que puede causar diarrea intensa o explosiva, lo que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias.

Hasta el momento, se han registrado cerca de 7 mil casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en 34 de los 50 estados, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades sanitarias también han identificado brotes relacionados en al menos 17 estados, por lo que mantienen una investigación para determinar el origen de los contagios y evitar una mayor propagación.

¿Qué es la ciclosporiasis?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, conocido comúnmente como Cyclospora.

Las personas pueden contraer la infección al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito. Aunque, por lo general, la enfermedad no representa un riesgo mortal, sí puede provocar síntomas incapacitantes.

Algunas personas infectadas pueden no presentar síntomas; sin embargo, cuando estos aparecen, el más frecuente es una diarrea muy líquida, con evacuaciones frecuentes y, en algunos casos, explosivas.

El parásito infecta el intestino delgado y también puede provocar pérdida de apetito, fatiga, cólicos abdominales, náuseas y pérdida de peso.

Si no recibe tratamiento, la enfermedad puede durar desde unos días hasta más de un mes. Incluso, los síntomas pueden desaparecer y reaparecer una o varias veces durante ese periodo.

En Estados Unidos, los brotes de ciclosporiasis han estado relacionados en años anteriores con el consumo de frutas y verduras frescas contaminadas. Además, una persona puede infectarse con Cyclospora más de una vez.

Estados Unidos investiga el origen del brote de ciclosporiasis

Las autoridades sanitarias investigan el origen del brote, luego de que los casos de ciclosporiasis comenzaran a aumentar de forma acelerada desde mayo de 2026.

Michigan, el estado donde se concentra el mayor número de contagios, sospecha que la fuente de contaminación estaría relacionada con ensaladas y lechuga distribuidas en la región.

Asimismo, la cadena de comida rápida Taco Bell también es objeto de investigación por parte de las autoridades sanitarias, según informó The Washington Post.

El incremento de los casos también ha reavivado las críticas por los despidos masivos realizados el año pasado durante la administración de Donald Trump en agencias federales de salud.

Diversos especialistas sostienen que esos recortes provocaron la salida de personal experto y llevaron a los CDC a reducir una de sus redes de vigilancia para detectar patógenos transmitidos por alimentos.