La ciclosporiasis es una enfermedad parasitaria conocida popularmente como “diarrea explosiva”, la cual se contrae por consumir alimentos o agua contaminada de Cyclospora cayetanensis.

Esta infección intestinal no se transmite de persona a persona, sino por el consumo de alimentos contaminados por heces, las cuales suelen encontrarse en frutas y verduras frescas.

Así se contagia la ciclosporiasis o “diarrea explosiva”

Se han reportado más de 3 mil casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, por lo que el Gobierno de México emitió una alerta para viajeros que acudan a este país.

La ciclosporiasis se contagia por el consumo de alimentos contaminados por este parásito, en especial frutas y verduras frescas de hoja verde como:

  • Lechuga
  • Cilantro
  • Albahaca
  • Espinacas
  • Berros
  • Boles
  • Bayas

Se detectó que la lechuga y el cilantro eran las verduras donde había más riesgo de que habitara este parásito.

Identifican tipo de lechuga causante del brote de ciclosporiasis
Identifican tipo de lechuga causante del brote de ciclosporiasis (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Ante esta situación, se pide tomar precaución a la hora de consumir este tipo de alimentos y desinfectar de forma adecuada antes del consumo humano.

Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen:

  • Diarrea explosiva
  • Calambres
  • Dolor abdominal
  • Náuseas
  • Vómito
  • Gases

Así se deben desinfectar las verduras de hojas verdes y bayas para evitar la ciclosporiasis

Especialistas recomiendan comprar cabezas enteras de lechuga en lugar de comprar mezclas embolsadas.

Se recomienda lavar minuciosamente hierbas y bayas, además de cocinar los vegetales, ya que el calor elimina parásito.

El lavado tradicional con agua y jabón de las verduras también ayuda a reducir el riesgo, pero no elimina la ciclosporiasis.

Estas son algunas recomendaciones para desinfectar verduras:

  • Lavarse las manos con agua y jabón antes manipular alimentos
  • Separar las hojas del cilantro o albahaca antes de lavara
  • Pelar frutas y verduras siempre que sea posible

El calor es el único método definitivo para eliminar el ciclosporiasis, por lo que cocinar los alimentos a 70 grados centígrados acaba por completo con este parásito.

Malestar estomacal.
Malestar estomacal. (Pixabay)