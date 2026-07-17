La ciclosporiasis es una enfermedad parasitaria conocida popularmente como “diarrea explosiva”, la cual se contrae por consumir alimentos o agua contaminada de Cyclospora cayetanensis.
Esta infección intestinal no se transmite de persona a persona, sino por el consumo de alimentos contaminados por heces, las cuales suelen encontrarse en frutas y verduras frescas.
Así se contagia la ciclosporiasis o “diarrea explosiva”
Se han reportado más de 3 mil casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, por lo que el Gobierno de México emitió una alerta para viajeros que acudan a este país.
La ciclosporiasis se contagia por el consumo de alimentos contaminados por este parásito, en especial frutas y verduras frescas de hoja verde como:
- Lechuga
- Cilantro
- Albahaca
- Espinacas
- Berros
- Boles
- Bayas
Se detectó que la lechuga y el cilantro eran las verduras donde había más riesgo de que habitara este parásito.
Ante esta situación, se pide tomar precaución a la hora de consumir este tipo de alimentos y desinfectar de forma adecuada antes del consumo humano.
Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen:
- Diarrea explosiva
- Calambres
- Dolor abdominal
- Náuseas
- Vómito
- Gases
Así se deben desinfectar las verduras de hojas verdes y bayas para evitar la ciclosporiasis
Especialistas recomiendan comprar cabezas enteras de lechuga en lugar de comprar mezclas embolsadas.
Se recomienda lavar minuciosamente hierbas y bayas, además de cocinar los vegetales, ya que el calor elimina parásito.
El lavado tradicional con agua y jabón de las verduras también ayuda a reducir el riesgo, pero no elimina la ciclosporiasis.
Estas son algunas recomendaciones para desinfectar verduras:
- Lavarse las manos con agua y jabón antes manipular alimentos
- Separar las hojas del cilantro o albahaca antes de lavara
- Pelar frutas y verduras siempre que sea posible
El calor es el único método definitivo para eliminar el ciclosporiasis, por lo que cocinar los alimentos a 70 grados centígrados acaba por completo con este parásito.