La ciclosporiasis es una enfermedad parasitaria conocida popularmente como “diarrea explosiva”, la cual se contrae por consumir alimentos o agua contaminada de Cyclospora cayetanensis.

Esta infección intestinal no se transmite de persona a persona, sino por el consumo de alimentos contaminados por heces, las cuales suelen encontrarse en frutas y verduras frescas.

Así se contagia la ciclosporiasis o “diarrea explosiva”

Se han reportado más de 3 mil casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, por lo que el Gobierno de México emitió una alerta para viajeros que acudan a este país.

La ciclosporiasis se contagia por el consumo de alimentos contaminados por este parásito, en especial frutas y verduras frescas de hoja verde como:

Lechuga

Cilantro

Albahaca

Espinacas

Berros

Boles

Bayas

Se detectó que la lechuga y el cilantro eran las verduras donde había más riesgo de que habitara este parásito.

Identifican tipo de lechuga causante del brote de ciclosporiasis (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Ante esta situación, se pide tomar precaución a la hora de consumir este tipo de alimentos y desinfectar de forma adecuada antes del consumo humano.

Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen:

Diarrea explosiva

Calambres

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Gases

Así se deben desinfectar las verduras de hojas verdes y bayas para evitar la ciclosporiasis

Especialistas recomiendan comprar cabezas enteras de lechuga en lugar de comprar mezclas embolsadas.

Se recomienda lavar minuciosamente hierbas y bayas, además de cocinar los vegetales, ya que el calor elimina parásito.

El lavado tradicional con agua y jabón de las verduras también ayuda a reducir el riesgo, pero no elimina la ciclosporiasis.

Estas son algunas recomendaciones para desinfectar verduras:

Lavarse las manos con agua y jabón antes manipular alimentos

Separar las hojas del cilantro o albahaca antes de lavara

Pelar frutas y verduras siempre que sea posible

El calor es el único método definitivo para eliminar el ciclosporiasis , por lo que cocinar los alimentos a 70 grados centígrados acaba por completo con este parásito.