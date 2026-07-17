Taylor Farms, empresa agrícola con antecedentes de brotes sanitarios, vuelve a estar en el centro de la polémica tras las investigaciones que la señalan como posible responsable del nuevo brote de ciclosporiasis que afectó a más de mil consumidores de Taco Bell.

Aunque la FDA y los CDC aún no confirman oficialmente su responsabilidad, Taylor Farms ya había enfrentado en 2013 un brote de 631 casos de ciclosporiasis y en 2024 otro de E. coli asociado a cebollas distribuidas a McDonald’s, lo que refuerza las sospechas actuales.

Identifican lechuga que estaría relacionada con el brote de ciclosporiasis (Gabriel Mihalcea / Unsplash)

Taylor Farms reportó ciclosporiasis en 2013 y E. coli en 2024

La primera infección sanitaria vinculada a Taylor Farms ocurrió en 2013, cuando 631 personas enfermaron de ciclosporiasis en 25 estados de Estados Unidos tras consumir una mezcla de ensaladas contaminadas.

En esa ocasión, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) rastreó el origen del brote hasta una planta procesadora de Taylor Farms situada en México.

Para 2024, nuevamente la empresa estuvo en el centro de la polémica cuando se detectó que la misma empresa sería responsable de proveer cebollas amarillas a McDonald’s, infectadas con E. coli.

La E. coli puede causar malestar estomacal e incluso derivar en síndrome urémico hemolítico, insuficiencia renal y otras complicaciones graves que pueden poner en riesgo la vida.

Taco Bell es identificado como el origen del brote de ciclosporiasis (Andrew Valdivia / Unsplash)

El nuevo caso de Taylor Farms relacionado con Taco Bell

Hasta ahora, ni la FDA, ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ni Taco Bell han confirmado de forma oficial quién es el proveedor responsable del brote.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses informaron que la investigación señaló a un solo proveedor de la lechuga usada en los restaurantes afectados, el cual es nada menos que Taylor Farms.