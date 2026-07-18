Taco Bell aseguró que todos los alimentos que ofrece en su cadena son seguros tras el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

A través de un comunicado, Taco Bell instó a sus clientes a que acudan con confianza a sus tiendas para disfrutar de sus alimentos, tras insistir en importante decisión para estar libres del brote de diarrea explosiva.

Taco Bell retira lechuga de Taylor Farms tras brote de diarrea explosiva

Mediante sus redes sociales, Taco Bell informó su decisión de retirar la lechuga de Taylor Farms de todas sus tiendas tras el fuerte brote de ciclosporiasis que afecta a Estados Unidos.

Esta medida tiene lugar luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), emitieran una alerta para evitar comer alimentos en Taco Bell por riesgos de diarrea explosiva.

Taco Bell asegura que sus alimentos son seguros tras brote de diarrea explosiva (Taco Bell / IG)

Ante ello y con el compromiso de velar por sus clientes, Taco Bell señaló la decisión de dar a conocer esta medida por sus propios medios.

De acuerdo con las autoridades, se habría identificado el presunto uso de lechuga contaminada con ciclosporiasis en las sucursales de Taco Bell, cuyo proveedor es la compañía Taylor Farms con sede en California, Estados Unidos.

“Tomamos tu salud y seguridad en serio y hemos retirado toda la lechuga afectada de Taylor Farms de las tiendas de Taco Bell. Así que adelante y disfruta tu Taco Bell hoy”. Taco Bell

Pese a la medida tomada por Taco Bell, autoridades sanitarias en Michigan advierten que el alcance del brote de diarrea explosiva podría ser incluso mayor.

Esto se debe a que un número significativo de pacientes afectados reportó no haber consumido alimentos en Taco Bell , lo que sugiere que el lote contaminado pudo haber llegado a otros canales de distribución.