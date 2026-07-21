David Kershenobich, Secretario de Salud de México, descartó que haya evidencia de que una empaquetadora de lechuga en Guanajuato sea el origen del brote de Cyclospora en Estados Unidos.

“Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva, de tal manera que no tenemos evidencia, en este momento” David Kershenobich, Secretario de Salud de México

Tras un análisis inicial positivo en una planta de Guanajuato, la FDA se retractó al determinar que se trató de un falso positivo de Cyclospora.

Sin embargo, David Kershenobich confirmó que se trasladaron a Guanajuato para tomar muestras y realizar su propia investigación y descartar cualquier sospecha.

Se descarta que la lechuga mexicana haya originado brote de Cyclospora en Estados Unidos

La Secretaría de Salud de México, a través de su titular David Kershenobich, ha descartado oficialmente cualquier relación entre la lechuga producida en México y el brote de Cyclospora (ciclosporiasis) registrado en Estados Unidos.

Aunque inicialmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señaló a una planta procesadora en Guanajuato (identificada como Taylor Farms) tras una muestra positiva, la propia agencia se retractó posteriormente al confirmar que se trató de un falso positivo.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han encontrado pruebas que vinculen los productos de dicha fábrica con los contagios en el extranjero.

David Kershenobich confirmó que van a realizar su propia investigación y hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que una empaquetadora de lechuga en Guanajuato sea el origen del brote de Cyclospora.

“Nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación, en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene” David Kershenobich, Secretario de Salud de México

El Secretario de Salud puntualizó que ya se están tomando todas las precauciones en caso de que así sea.

“Estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera” David Kershenobich, Secretario de Salud de México

La presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó que esta hipótesis ha sido descartada.

Autoridades recomiendan seguir medidas básicas de higiene para mitigar el riesgo de contagio de enfermedades como la ciclosporiasis

Tras recalcar que no hay evidencia científica que vincule los productos de lechuga nacionales con el brote actual en el extranjero, las autoridades recomiendan seguir una serie de medidas de higiene básicas para mitigar el riesgo de contagio de enfermedades como la ciclosporiasis:

Lavado y desinfección minuciosa: Es fundamental realizar una limpieza exhaustiva de las frutas y verduras, con especial énfasis en la lechuga.

Uso de agua segura: Para lavar y desinfectar los vegetales, se debe utilizar exclusivamente agua potable o desinfectada.

Higiene de manos: Es necesario lavarse las manos de manera frecuente, especialmente antes de manipular o preparar cualquier alimento.

Limpieza en la preparación: Se debe mantener una higiene adecuada en todo momento durante el proceso de preparación de los alimentos.

Evitar ensaladas empaquetadas: En zonas donde se identifique una alta incidencia de casos, los especialistas sugieren evitar el consumo de ensaladas que ya vienen empaquetadas.

Cuidado con el origen de los alimentos: Se recomienda evitar el consumo de productos cuya procedencia sea dudosa.