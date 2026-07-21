El Secretario de Salud de México, David Kershenobich, confirmó la detección de tres casos de ciclosporiasis en el país, descartando la existencia de un brote epidémico.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales, o sea no se sale de la epidemiología común y corriente, no tenemos un brote de Cyclospora por lo tanto” David Kershenobich, Secretario de Salud de México

Afirmó que los pacientes de Cyclospora en México presentan una evolución favorable tras recibir tratamiento con antibióticos específicos para combatir la diarrea severa.

Tras estos casos, el gobierno mexicano aseguró mantener una vigilancia epidemiológica activa y una estrecha coordinación internacional para garantizar la inocuidad alimentaria y la salud pública.

El secretario de salud David Kershenobich descartó brote de Cyclospora tras confirmarse tres casos en México

Durante la conferencia matutina de este 21 de julio, David Kershenobich descartó categóricamente la existencia de un brote de Cyclospora (ciclosporiasis) en México.

Aseguró que los tres casos detectados se encuentran dentro de los parámetros habituales de la vigilancia epidemiológica y no representan un comportamiento fuera de lo común.

David Kershenobich compartió que los tres pacientes detectados en México presentan una evolución favorable y se encuentran en recuperación.

El secretario de Salud explicó que la enfermedad, conocida coloquialmente como “diarrea explosiva”, no suele ser mortal y responde eficazmente al tratamiento.

Destacó que se trata de “un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad”, solo “tiene la inconveniencia de episodio diarreico severo”.

David Kershenobich subrayó que en los más de 1,500 casos de diarrea explosiva, producto de la bacteria Cyclospora, que se han registrado en Estados Unidos, no ha fallecido ninguna persona.

La Secretaría de Salud reiteró que la ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, generalmente transmitida por el consumo de agua o alimentos contaminados.

Por lo que se recomienda mantener medidas básicas de higiene como el lavado frecuente de manos y la desinfección de frutas y verduras para su prevención.

Tras descartar brote en México de Cyclospora, se mantiene una vigilancia epidemiológica activa en el país

A pesar de descartar el brote, el Gobierno de México mantiene una vigilancia epidemiológica activa en todo el territorio para identificar oportunamente cualquier riesgo.

En México, la vigilancia epidemiológica es una labor coordinada en la que participan diversas instituciones nacionales para monitorear riesgos sanitarios y garantizar la inocuidad de los alimentos:

Secretaría de Salud: Es la institución encargada de confirmar casos y coordinar las acciones preventivas a nivel nacional.

Dirección General de Epidemiología: Esta dependencia mantiene la vigilancia de enfermedades transmisibles y realiza el seguimiento de posibles riesgos para la salud pública.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica): Participa en la supervisión de la inocuidad de alimentos y productos agrícolas, y ha trabajado en la toma de muestras para investigar posibles fuentes de contaminación.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris): Colabora en la vigilancia y regulación sanitaria para mitigar riesgos en la población.

Además, estas instituciones mexicanas trabajan en estrecha cooperación internacional con agencias de los Estados Unidos, específicamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para el intercambio de información y el desarrollo de investigaciones conjuntas.