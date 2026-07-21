La FDA informó que la muestra de lechuga mexicana que inicialmente dio positivo a Cyclospora durante una inspección fronteriza resultó ser un falso positivo tras pruebas correctivas.

La agencia estadounidense aclaró que notificó a Taylor Farms sobre el resultado actualizado y subrayó que este hallazgo no modifica la investigación del brote de ciclosporiasis en curso.

Asimismo, la FDA reiteró que mantiene como prioridad proteger la salud pública y continuará investigando el origen del brote junto con autoridades federales y estatales.

Investigación del brote y retiro de productos continúa vigente

La agencia explicó que el falso positivo no altera la evidencia epidemiológica que vincula el brote con lechuga iceberg rallada procedente de instalaciones de Taylor Farms en el centro de México.

Por ello, las autoridades mantienen vigente el retiro voluntario anunciado por la empresa y recomiendan evitar todos los productos incluidos en esa medida preventiva.

Taylor Farms (Taylor Farms)

La FDA indicó que seguirá colaborando con sus socios para rastrear el origen del brote y confirmar que los productos relacionados permanezcan fuera del mercado.

Las autoridades sanitarias de Michigan reportaron 6 mil 148 casos asociados al brote, lo que representa un incremento de mil 146 respecto a la actualización anterior.

Además, el brote ha provocado 102 hospitalizaciones en ese estado, aunque hasta el momento no se han reportado fallecimientos relacionados con la enfermedad.

El pasado 17 de julio, la FDA señaló a Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, como parte de la investigación por productos suministrados a Taco Bell.

Aunque la muestra reciente fue descartada por tratarse de un falso positivo, la agencia insistió en que la investigación continúa y pidió mantener las recomendaciones sanitarias vigentes mientras concluyen las pesquisas.