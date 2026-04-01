Ante el anuncio de megabloqueo para el 6 de abril, Secretaría de Gobernación defiende diálogo con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

César Yáñez, subsecretario de Gobernación, sostiene que el diálogo es la única manera en la que se resuelven problemas y no con bloqueos.

“Si hay casos en particular, todo se resuelve en las mesas; no es con bloqueos ni cierres carreteros” César Yáñez

Secretaría de Gobernación defiende mantener el diálogo con la ANTAC ante paro de transportistas

En entrevista con Azucena Uresti, César Yáñez defendió las mesas de diálogo que se mantienen con la ANTAC desde el bloqueo de carreteras en noviembre 2025.

🔴Segob defiende mesas de diálogo; ANTAC acusa falta de resultados.



“Si hay casos en particular, todo se resuelve en las mesas; no es con bloqueos ni cierres carreteros”, afirma César Yáñez, subsecretario de Gobernación. Asegura que hay múltiples reuniones, atención con la… pic.twitter.com/nd7tt3GcwG — Azucena Uresti (@azucenau) April 1, 2026

César Yáñez se mostró sorprendido con el anuncio de un megabloqueo, pues aseguró que todo se resuelve en las mesas de diálogo y no con bloqueos.

Aseguró que el diálogo con la ANTAC se mantiene y no sabe porque ahora anuncian un bloqueo cuando ya se es está dando atención a las demandas de los transportistas.

César Yáñez subrayó que pese a que hay varias mesas de negociación, los transportistas anunciaron un nuevo bloqueo que afectaría a la ciudadanía.

Señaló que se han tenido reuniones con la Guardia Nacional, Comunicaciones y Transportes y gobiernos de los Estados para terminar retenes y ver algunas quejas de extorción que han realizado los transportistas.

César Yáñez aseguró que los transportistas han tenido la atención, pero eso no ha sido suficiente para ellos pues siguen agregando nuevos temas.

Sobre el IEPS al diésel, César Yáñez destacó que “no era tema” en el paro de noviembre.

César Yáñez se quejó que los transportistas van agregando nuevas demandas y de esta manera “el pliego petitorio nunca va a terminar”.

Le hizo un llamado al ANTAC a dialogar y poder avanzar por buen camino.

Secretaría de Gobernación dice que se están atendiendo las demandas de la ANTAC, pero no menciona resultados concretos

Al ser cuestionado sobre cuáles son los acuerdos que ya se les cumplieron a los transportistas , César Yáñez solo mencionó que se les dio un teléfono de la Guardia Nacional.

Esto con el objetivo de que los transportistas pudieran denunciar extorsiones o algún problema que se les presente.

César Yáñez defendió que han tenido una infinidad de mesas de diálogo donde se están atendiendo su demanda, pero no dio otra solución concreta con los transportistas.

Aseguró que las denuncias de los transportistas son claves para resolver las extorsiones.

Sin embargo, David Estévez, presidente de la ANTAC, acusó falta de resultados pues confirmó que las mesas de diálogo están, pero no han tenido acciones concretas sobre la inseguridad en carreteras.

Aseguró que se agregó lo del combustible porque en noviembre no se tenía ese problema.

David Estévez resaltó que no hay resultados y siguen sufriendo asaltos y extorsiones los transportistas.