La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó un paro nacional para el lunes 6 de abril de 2026, ante la falta de acuerdos en temas de seguridad y el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.
El director jurídico de la organización, Álvaro Martínez, convocó a bloquear desde las 7:00 de la mañana carreteras estratégicas como:
- México-Querétaro
- México-Puebla
- México-Cuernavaca
- México-Pachuca
- México-Guadalajara
- Nuevo Laredo
- Circuito Exterior Mexiquense
- Chamapa-Lechería
El paro coincide con el regreso de vacacionistas en Semana Santa, lo que podría generar afectaciones mayores en la circulación y traslados hacia la CDMX.
ANTAC confirma paro nacional para el lunes 6 de abril tras inseguridad en carreteras
Álvaro Martínez denuncia que las autoridades no han cumplido con su compromiso de colocar más seguridad en las principales carreteras de México, lo cual los llevó a tomar la decisión de manifestarse este 6 de abril.
“Nuestra lucha no es contra los transeúntes de las carreteras, es contra la inseguridad. Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo para que anticipen sus viajes y para que tomen precauciones”ANTAC
El paro nacional de transportistas se realizará en un momento clave de las vacaciones de Semana Santa, cuando cientos de ciudadanos regresan a sus hogares a través de carreteras.
David Estévez Gamboa, presidente de ANTAC, ha mencionado que las mesas de diálogo con las dependencias de gobierno no han cumplido con sus peticiones.
Incluso, la Secretaría de Gobernación no ha podido llegar a un acuerdo con los transportistas, quienes han expuestos las problemáticas como:
- Aumento en los combustibles
- Extorsiones
- Homicidios y desapariciones de choferes
ANTAC denuncia inseguridad, extorsiones y falta de compromiso de las autoridades
El paro nacional del lunes 6 de marzo plantea cerrar vialidades, casetas y accesos principales a ciudades.
ANTAC busca un diálogo con autoridades federales y estatales para externas sus peticiones:
- Control en el costo de combustibles
- Alto a las extorsiones al transporte
- Seguridad en carreteras
Además, ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano solicitan que el gobierno apoyo económico a estos sectores.
Mientras tanto, autoridades sugieren a los vacacionistas anticipar sus salidas y considerar rutas alternas ya que el traslado a la CDMX podría tardar varias horas.