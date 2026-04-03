La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó un paro nacional para el lunes 6 de abril de 2026, ante la falta de acuerdos en temas de seguridad y el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.

El director jurídico de la organización, Álvaro Martínez, convocó a bloquear desde las 7:00 de la mañana carreteras estratégicas como:

México-Querétaro

México-Puebla

México-Cuernavaca

México-Pachuca

México-Guadalajara

Nuevo Laredo

Circuito Exterior Mexiquense

Chamapa-Lechería

El paro coincide con el regreso de vacacionistas en Semana Santa, lo que podría generar afectaciones mayores en la circulación y traslados hacia la CDMX.

ANTAC confirma paro nacional para el lunes 6 de abril tras inseguridad en carreteras

Álvaro Martínez denuncia que las autoridades no han cumplido con su compromiso de colocar más seguridad en las principales carreteras de México, lo cual los llevó a tomar la decisión de manifestarse este 6 de abril.

“Nuestra lucha no es contra los transeúntes de las carreteras, es contra la inseguridad. Esperamos su comprensión y por eso hacemos esta convocatoria con tiempo para que anticipen sus viajes y para que tomen precauciones” ANTAC

El paro nacional de transportistas se realizará en un momento clave de las vacaciones de Semana Santa, cuando cientos de ciudadanos regresan a sus hogares a través de carreteras.

🚨 Transportistas y agricultores mantienen convocatoria de paro nacional



Habrá megabloqueo el lunes 6 de abril



Denuncian inseguridad y falta de cumplimiento del gobierno pic.twitter.com/MihHxQshaT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 3, 2026

David Estévez Gamboa, presidente de ANTAC, ha mencionado que las mesas de diálogo con las dependencias de gobierno no han cumplido con sus peticiones.

Incluso, la Secretaría de Gobernación no ha podido llegar a un acuerdo con los transportistas, quienes han expuestos las problemáticas como:

Aumento en los combustibles

Extorsiones

Homicidios y desapariciones de choferes

ANTAC anuncia protestas durante el Mundial en México (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

ANTAC denuncia inseguridad, extorsiones y falta de compromiso de las autoridades

El paro nacional del lunes 6 de marzo plantea cerrar vialidades, casetas y accesos principales a ciudades.

ANTAC busca un diálogo con autoridades federales y estatales para externas sus peticiones:

Control en el costo de combustibles

Alto a las extorsiones al transporte

Seguridad en carreteras

Además, ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano solicitan que el gobierno apoyo económico a estos sectores.

Mientras tanto, autoridades sugieren a los vacacionistas anticipar sus salidas y considerar rutas alternas ya que el traslado a la CDMX podría tardar varias horas.